Фото ⟩ Вейонис с супругой и другие гости на концерте Галкина в Юрмале

6 и 7 августа в концертном зале "Дзинтари" выступил юморист Максим Галкин. 7 августа в Юрмале тоже был аншлаг, о чем артист сообщил в соцсетях. Люди пришли на концерт, несмотря на то, что в Латвии бушевал ураган.
Ранее Максим Галкин поделился в Instagram впечатлениями от концерта 6 августа. Он опубликовал видео с концерта, на котором слышны смех зрителей и долгие овации.
"Как же я люблю, когда зритель смеется! Спасибо вам, мои любимые зрители, за вчерашний прием! Такая была атмосфера в моем любимом зале "Дзинтари". Пересматриваю видео с концерта и улыбаюсь вместе с вами. Сегодня второй концерт в Дзинтари, до встречи!" - написал юморист.
Божена Рынска была на концерте 6 августа. В соцсетях она разместила короткое видео, оставив положительный отзыв: "Зал переполнен. Давно все sold out. Полный аншлаг по всей Европе. Макс прекрасно показал, что обойдется без российской кормушки. Оппозиционностью не торговал. Две мягкие шутки и мягкое указание позиции. И огромное уважение к латышам. Макс пел на латышском. Шутил про латышей и латышский язык. Говорил на латышском. Причем он много слов знает. И произношение идеальное. У латышей, чей язык в самом деле задвигали и унижали в советское время, глаза были на мокром месте".
Напомним, на своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен обещал представить латвийским зрителям новую концертную программу.
Полностью владеть вниманием зала на протяжении двух часов, находясь на сцене в одиночку, под силу немногим. Однако это с легкостью удается Максиму Галкину. Уникальное сочетание молодости и мудрости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его концерты в калейдоскоп жанров. Пародии, песни, концертные номера из телевизионных шоу - каждая его миниатюра и реприза отточена до филигранного блеска, а мастерство артиста вызывает восхищение. Его юмор всегда актуальный и по-настоящему смешной.
Галерея: Гости на концерте Максима Галкина
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