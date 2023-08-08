Фото ⟩ Вейонис с супругой и другие гости на концерте Галкина в Юрмале

"Как же я люблю, когда зритель смеется! Спасибо вам, мои любимые зрители, за вчерашний прием! Такая была атмосфера в моем любимом зале "Дзинтари". Пересматриваю видео с концерта и улыбаюсь вместе с вами. Сегодня второй концерт в Дзинтари, до встречи!" - написал юморист.

Божена Рынска была на концерте 6 августа. В соцсетях она разместила короткое видео, оставив положительный отзыв: "Зал переполнен. Давно все sold out. Полный аншлаг по всей Европе. Макс прекрасно показал, что обойдется без российской кормушки. Оппозиционностью не торговал. Две мягкие шутки и мягкое указание позиции. И огромное уважение к латышам. Макс пел на латышском. Шутил про латышей и латышский язык. Говорил на латышском. Причем он много слов знает. И произношение идеальное. У латышей, чей язык в самом деле задвигали и унижали в советское время, глаза были на мокром месте".