Ринкевич объяснил, почему сам ведет свои соцсети. Ответ впечатляет

"Для меня в основном социальные сети больше связаны с получением информации, чем с распространением информации". Президент Ринкевич рассказал, что его социальные сети никогда не вело третье лицо. Содержание его соцсетей полностью на нем, чтобы оно было человечным и понятным каждому.

"Если мне что-то нравится, я это фотографию, снимаю. (...) Стараюсь дать то послание, которое хочу дать. Когда-то меня критиковали за какие-то решения, которые сообщались в Twitter, а не в пресс-релизе. Теперь уже журналисты привыкли, что соцсети - самое быстрое средство распространения информации".

Ринкевич также добавил, что обычно отвечает на сообщения, полученные в соцсетях. Он также напомнил, что соцсети - лишь малая часть жизни. "Следует помнить, что это не все общество. Мне кажется, что иногда мы об этом забываем. Иногда нам кажется, что вся эта суета или восторг - вся Латвия, но есть так много проблем, которые в Twitter не появляются вовсе".

Эдгар Ринкевич вступил в должность президента Латвии 8 июля. До сих пор уже было проделано не мало визитов в регионы, что он отражает и в своих социальных сетях.

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