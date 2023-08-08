В Akropole Alfa из-за неосторожности посетителя сработала тревога

Согласно инструкции по безопасности незамедлительно была начата эвакуация сотрудников и посетителей центра.

После тщательной проверки выяснилось, что пожарная сигнализация сработала после того, как один из посетителей по неосторожности повредил один из элементов системы пожаротушения, запускающей процесс эвакуации.

Угрозы безопасности для сотрудников и посетителей констатировано не было.

В данный момент работа торгового центра полностью восстановлена.