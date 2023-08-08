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В Akropole Alfa из-за неосторожности посетителя сработала тревога

TVNET rus.tvnet.lv
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Закупочный центр Akropole Alfa
Закупочный центр Akropole Alfa Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 8 августа, в торговом центре AKROPOLE Alfa сработала пожарная тревога, сообщили порталу TVNET представители центра.

Согласно инструкции по безопасности незамедлительно была начата эвакуация сотрудников и посетителей центра.

После тщательной проверки выяснилось, что пожарная сигнализация сработала после того, как один из посетителей по неосторожности повредил один из элементов системы пожаротушения, запускающей процесс эвакуации.

Угрозы безопасности для сотрудников и посетителей констатировано не было.

В данный момент работа торгового центра полностью восстановлена.

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