"Крестьянский Сейм": буря нанесла ущерб сельскому хозяйству на площади в десятки тысяч га

По его словам, согласно информации, прозвучавшей в публичном пространстве, в результате бури в понедельник пострадало более 1000 зданий, а информация об масштабах ущерба в сельском хозяйстве еще собирается.

"Служба поддержки села (СПС) уже со вчерашнего вечера оперативно приступила к оценке размеров ущерба и до позднего вечера обзванивала крестьян", - отметил Лаздиньш, добавив, что масштаб нанесенного сельскому хозяйству ущерба и его характер могут стать известны ближе к концу недели.

При этом председатель общества сообщил, что "Крестьянский Сейм" ведет переговоры с министром земледелия Дидзисом Шмитсом, а также надеется в ближайшее время встретиться с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем для обсуждения последующего порядка действий.

Как отметил Лаздиньш, самое главное сейчас - ликвидировать последствия бури: необходимо отремонтировать крыши зданий, очистить дороги от упавших деревьев, восстановить электроснабжение в местах, где повреждены линии электропередач.

Он также подчеркнул, что необходимо в срочном порядке провести переговоры с Государственной службой леса по вопросу оперативного оформления разрешений на вырубку поваленных деревьев, а также переговоры с Управлением охраны природы, так как повреждены и несколько охраняемых деревьев.

Как сообщалось, в понедельник Латвию пересекла зона сильнейшей грозы и штормового ветра, которая местами принесла чрезвычайно крупный град и проливные дожди, повалила деревья, разрушила и повредила здания, транспорт и инфраструктуру. Особенно значительные разрушения понес Добельский край.