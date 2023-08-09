Новый учебник истории для старшеклассников. Что в нем переписали и как это повлияет на образование в России

Его новый учебник еще и безальтернативный. С сентября 2023 года школы переходят на единые программы обучения по гуманитарным предметам, таким как история, литература, обществознание. К единой программе полагается единый учебник: и хотя учителей никто не обязывает не отступать от учебника ни на шаг, скорее всего, большинство российских школьников будут узнавать историю именно по нему.

«Это не история, а политинформация»

«Было бы странно, если бы в сегодняшней России учебник не выполнял пропагандистских функций, тем более в руках такого человека, как Мединский, который не историк, а дилетант-пропагандист, и пишет он листовки на исторические темы, — сказал Би-би-си профессор Шеффилдского университета, историк Евгений Добренко. — Надо просто понять, что это не история, а политинформация, которую вводят в учебник истории, потому что другого места не нашли».

Тот же набор пропагандистских штампов можно услышать по государственному ТВ у Соловьева или Скабеевой, и даже в речах самого Путина, подчеркивает эксперт: ничего нового в них нет.

Другой вопрос, насколько эта пропаганда в учебнике эффективна, продолжает он. «Этот режим чисто бюрократический, он решает проблемы как бюрократ. Нужно формировать патриотизм у молодежи? Надо учебники переписать. А действуют они или нет — это другой вопрос».