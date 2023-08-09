"Сигнал Знотиньша" обществу, Рига без мэра и Латвия с новым президентом - что изменилось?

История с экс-депутатом Рейнисом Знотиньшем, пытавшимся прикрыть хамство знанием государственного языка и необоснованными упреками на этой почве в адрес русскоязычных соседей, возможно, стала неким показателем здоровья межэтнических отношений в Латвии. Может ли пойти на убыль тренд atkrieviskosim и какова в этом роль нового президента Латвии Эдгара Ринкевича? И заметили ли вы, что Рига второй месяц живет без мэра? Дискуссионная передача RUS TVNET "Кто вам платит?" возвращается в эфир с обсуждением наиболее значимых событий в Латвии.
Гости эфира:
- Игорь Губенко - философ, доцент и ведущий исследователь Латвийского университета
- Илга Крейтусе - политолог
Темы эфира:
- Что продемонстрировала ситуация с экс-депутатом Сейма Рейнисом Знотиньшем? Это история, из которой общество вышло, скорее, со знаком плюс или все-таки нет? Насколько показательна эта ситуация?
- Новый президент Эдгар Ринкевич владеет русским языком на высоком уровне, в то же время в Латвии политика одного языка - стоит ли высшему должностному лицу обращаться к русскоговорящей аудитории на русском языке, через медиа, например?
- Жива ли еще идея о политической нации, озвученная ранее Ринкевичем? Есть ли на нее запрос? Как ее можно было бы воплотить?
- Стоит ли возобновлять при президенте Совет по нацменьшинствам, в каком формате это было бы полезно делать, в чем была бы его польза?
- Месяц на посту президента - первые выводы о деятельности Эдгара Ринкевича в роли президента, все еще возможные изменения в коалиции, вакантное место министра иностранных дел и мэра столицы. Взаимосвязанные ли это вещи?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!