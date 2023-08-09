"Сигнал Знотиньша" обществу, Рига без мэра и Латвия с новым президентом - что изменилось?

История с экс-депутатом Рейнисом Знотиньшем, пытавшимся прикрыть хамство знанием государственного языка и необоснованными упреками на этой почве в адрес русскоязычных соседей, возможно, стала неким показателем здоровья межэтнических отношений в Латвии. Может ли пойти на убыль тренд atkrieviskosim и какова в этом роль нового президента Латвии Эдгара Ринкевича? И заметили ли вы, что Рига второй месяц живет без мэра? Дискуссионная передача RUS TVNET "Кто вам платит?" возвращается в эфир с обсуждением наиболее значимых событий в Латвии.