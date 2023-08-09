Ср, 9.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Сигнал Знотиньша" обществу, Рига без мэра и Латвия с новым президентом - что изменилось?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Философ Игорь Губенко и политолог Илга Крейтусе в эфире "Кто вам платит?"
Философ Игорь Губенко и политолог Илга Крейтусе в эфире "Кто вам платит?" Фото: LETA/TVNET kolāža

История с экс-депутатом Рейнисом Знотиньшем, пытавшимся прикрыть хамство знанием государственного языка и необоснованными упреками на этой почве в адрес русскоязычных соседей, возможно, стала неким показателем здоровья межэтнических отношений в Латвии. Может ли пойти на убыль тренд atkrieviskosim и какова в этом роль нового президента Латвии Эдгара Ринкевича? И заметили ли вы, что Рига второй месяц живет без мэра? Дискуссионная передача RUS TVNET "Кто вам платит?" возвращается в эфир с обсуждением наиболее значимых событий в Латвии.

Гости эфира:

  • Игорь Губенко - философ, доцент и ведущий исследователь Латвийского университета
  • Илга Крейтусе - политолог

Темы эфира:

  • Что продемонстрировала ситуация с экс-депутатом Сейма Рейнисом Знотиньшем? Это история, из которой общество вышло, скорее, со знаком плюс или все-таки нет? Насколько показательна эта ситуация?
  • Новый президент Эдгар Ринкевич владеет русским языком на высоком уровне, в то же время в Латвии политика одного языка - стоит ли высшему должностному лицу обращаться к русскоговорящей аудитории на русском языке, через медиа, например? 
  • Жива ли еще идея о политической нации, озвученная ранее Ринкевичем? Есть ли на нее запрос? Как ее можно было бы воплотить?
  • Стоит ли возобновлять при президенте Совет по нацменьшинствам, в каком формате это было бы полезно делать, в чем была бы его польза?
  • Месяц на посту президента - первые выводы о деятельности Эдгара Ринкевича в роли президента, все еще возможные изменения в коалиции, вакантное место министра иностранных дел и мэра столицы. Взаимосвязанные ли это вещи?

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх