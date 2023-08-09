"Я была к этому готова!": латвийская оперная певица Марина Ребека об освистывании в Ла Скала

"Петь в Ла Скала на самом деле непросто, - сказала артистка. - Особенно в этом году - у меня был "Сицилийский вечер" Верди (или "Сицилийская вечерня"), и это было похоже на футбольный матч". Оперная певица заявляет, что ее хорошо приняли, когда она ранее выступала в оперном театре Ла Скала в постановке "Травиата", но это не была новая постановка по сравнению со спектаклем "Сицилийская вечерня", который можно было бы описать как очень современное шоу - поэтому оно многим не понравилось.

"Насколько я читала историю, каждый раз, когда устраивалась "Сицилийская вечерня", кого-то освистывали. Кто-то поет, а кто-то свистит, - говорит оперная певица. - Примерно так у нас и было, я никогда в жизни такого не испытывала - это было впервые. Я была готова к этому, потому что раньше жила в Италии и видела, как там "букают" и освистывают". Она вспомнила, что допела арию пятого акта в спектакле - все аплодировали, а в середине кричали "Бу!". Тогда те, кто хлопал, делали это еще громче и кричали "Нет! Бис! Браво!".

"Когда вышла, подумала: "О Боже! Сейчас весь дом рухнет!". Часть кричала "Браво!" и "Бис!", а были и те, кто кричал "Бу!". И так эти люди между собой - это была война. Это было нечто", - рассказала оперная певица, добавив, что ей понравился этот интересный опыт. "Это такой большой вызов: ты знаешь, что идешь выступать перед ними, а люди все понимают, в ушах у них многие записи. Это большая ответственность. Когда эти люди принимают тебя, это очень, очень круто".

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