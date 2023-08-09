Необходимые документы для получения ВНЖ подали менее половины граждан РФ

Это менее половины из 25 316 граждан России, которые до получения гражданства РФ были гражданами или негражданами Латвии и получили постоянный вид на жительство. Напомним, до 1 сентября им необходимо подать в PMLP документы для запроса на получение статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение успешной сдачи экзамена на знание государственного языка.

С приближением 1 сентября управление напоминает, что документы необходимо подать своевременно.

Если лицо не освобождено от прохождения проверки на знание государственного языка, то все необходимые документы в управление можно подать только в случае, если человек прошел проверку на знание языка. Документы, поданные без подтверждения о сдаче экзамена, регистрироваться не будут.

Даже в случае освобождения от сдачи теста на знание национального языка все остальные документы все равно должны быть представлены в управление до 1 сентября этого года.

Если документы не будут получены до 1 сентября текущего года, то срок действия разрешения на постоянное проживание истечет 2 сентября, пребывание в стране станет незаконным, и до 2 декабря 2023 года лицу придется покинуть Латвию.

Если экзамен по государственному языку был сдан неудачно до 1 сентября 2023 года и время пересдачи экзамена по государственному языку установлено на срок до 30 ноября 2023 года, то информировать управление о дате пересдачи экзамена по латышскому языку не нужно.

В то же время важно отметить, что после успешного прохождения повторного тестирования все документы должны быть представлены в администрацию не позднее 31 декабря текущего года.