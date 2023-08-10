Чиновника Бундесвера, который занимался закупками вооружений, подозревают в шпионаже на Россию

Фото: BBC

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Фото: BBC

Многомиллиардные закупки

В том числе эта структура занимается разработкой, испытаниями и закупкой всех видов вооружений — от сложных IT-систем для танков и самолетов до оружия, которое солдаты используют в бою, отмечает агентство AFP.

Офис агентства BAAINBW в Кобленце Фото: Getty Images

По данным прокуратуры, офицер пытался выйти на связь с российскими дипломатами в Бонне и Берлине в мае 2023 года и делал это по собственной инициативе.

"В процессе он передал информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности, чтобы она была попала в руки российских разведслужб", — сообщает прокуратура.

Она не уточняет, удалось ли в результате Томасу Х передать какую-либо ценную информацию российским властям и о какого рода данных идет речь. Кроме того, неизвестно, какую должность занимал подозреваемый в BAAINBW.

После начала российского вторжения в Украину Германия стала одним из важнейших партнеров Киева: она передает ему различные системы вооружений, в том числе танки, артиллерию и системы ПВО.

Как отмечает агентство Reuters, в BAAINBW работают около 12 тыс. человек, в том числе 1,8 тыс. военнослужащих. В 2021 году агентство заключило соглашения о поставках Бундесверу оружия на 17,6 млрд евро.

После начала войны Россия резко активизировала попытки вести разведку на территории Германии, заявила в июне немецкая внутренняя служба безопасности BfV.

"В будущем стоит ожидать более скрытной и агрессивной шпионской кампании со стороны России — так же, как действий с ее стороны в киберпространстве", — было сказано в отчете спецслужбы, на который ссылается AFP.

В конце 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу России в Германии был арестован сотрудник Федеральной разведывательной службы (БНД).