Россия не будет информировать Совет Европы о военном положении

После начала военного вторжения в Украину в феврале 2022 года комитет министров СЕ принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах Совета. В марте комитет министров Совета Европы одобрил резолюцию об исключении России из организации, а РФ официально уведомила Генерального секретаря СЕ о намерении покинуть организацию. В феврале 2023 года Госдума РФ единогласно приняла закон о прекращении действия в отношении России устава Совета Европы (СЕ) и еще 21 международного договора с организацией, в том числе конвенции о правах человека.