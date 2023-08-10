Почему порядок в доме так важен для детей, и как с ним не переусердствовать

Исследования* показывают, что захламленность в доме вызывает у взрослых чувство раздражения, и психологи с этим согласны. В долгосрочной перспективе это может повлиять на наше настроение и даже на качество сна. Но может ли отсутствие порядка отрицательно влиять и на детей? Психолог подчеркивает важность чистоты, но при этом уверяет, что малыши сами могут поддерживать хотя бы минимальный порядок вокруг себя, и даже полезно, если они сами его наводят. Эксперт делится несколькими практическими советами, как побудить ребенка убирать за собой и при этом избежать нервотрепки.
Как порядок дома влияет на самочувствие детей?
Клинический психолог Кристиана Калниня подчеркивает, что все дети отличаются в силу своего врожденного темперамента, поэтому могут по-разному чувствовать себя в беспорядочной обстановке. Однако детям со сниженной концентрацией внимания, безусловно, полезно структурированное окружение. Например, желательно, чтобы в учебной зоне было как можно меньше отвлекающих факторов.
Родителям следует помнить о том, что от активного, импульсивного ребенка, поведение которого сложнее регулировать, нельзя ожидать идеального порядка. Дети еще только учатся, и на овладение навыками поддержания порядка могут уйти годы. Кроме того, следует учитывать, что понимание того, что такое беспорядок, может отличаться не только у детей, но и у взрослых.
Нужно ли требовать от детей соблюдения порядка?
"Дети учатся порядку дома у своих родителей, а также в других местах, где они бывают. Поэтому, чем младше ребенок, тем легче родителям научить его поддерживать порядок, как это принято в семье", - говорит психолог.
"К совместной уборке и заботе о чистоте дома можно приучать уже с самого раннего возраста - как только малыш готов в этом участвовать, начинает что-то делать по дому и проявлять интерес к уборке. Обычно дети уже с полуторагодовалого и двухлетнего возраста готовы заниматься домашними делами и пробовать делать это сами. Не следует препятствовать им в этом. Можно дать детям маленькую метлу подходящего размера, позволить им помыть посуду, вместе вытереть пыль", - отмечает психолог.
Порядок без принуждения и критики
"Очень важно приучать ребенка к порядку без применения силы, принуждения, угроз и критики. Так мы можем вызвать у ребенка неприятные переживания, сопротивление порядку, а главное, испортим с ним отношения, - говорит психолог. - Если мы хотим, чтобы ребенок научился поддерживать порядок, важно ценить проделанную работу - аккуратно убранные вещи, заправленную кровать".
Как подчеркивает психолог, нужно помнить о том, что комната ребенка - это его личное пространство. "Детям необходимо иметь место, где они могут создать свой собственный порядок или даже позволить себе некий беспорядок. По мере взросления важно давать им все больше и больше контроля, возможность брать на себя ответственность - и за расстановку, и за выбор, например, какой-то мебели, чтобы их автономия и самоопределение развивались в здоровом ключе. Это не означает вседозволенность, а скорее логичные правила и возможность для ребенка решить что-то самостоятельно. Даже если это не их комната, это может быть хотя бы один игровой уголок, одна полка с их порядком, который не должны нарушать ни родители, ни младшие брат или сестра", - говорит психолог.
Практические советы по организации хранения мелких предметов
Как отмечает дизайнер интерьеров IKEA, выделение отдельных зон под конкретные
предметы облегчает поддержание порядка в детской не только для родителей, но и для самих малышей. Это также помогает им стать более самостоятельными.
"Детям необходимы продуманные решения для хранения не только крупных предметов, таких как одежда или игрушки, но и мелких принадлежностей для письма, рисования и поделок. Это означает, что, даже если имеется шкаф или гардероб с достаточным количеством полок, его следует дополнить соответствующими аксессуарами, внутренними органайзерами и коробками для сортировки мелких предметов. Даже одежда в шкафу или в ящиках должна храниться в специальных коробках, сложенных вертикально. Это помогает найти место для каждой вещи и способствует тому, что порядок приходится наводить реже", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус. Он также добавляет, что предметы, выставленные на всеобщее обозрение, особенно если они небольшие или имеют разную форму и цвет, создают впечатление беспорядка.
По словам дизайнера интерьеров, удобную для учебы систему организации предметов можно создать с помощью стаканчиков для ручек, журнальных папок для хранения тетрадей и других настольных органайзеров. Перфорированные доски - прекрасное решение для комнаты ребенка школьного возраста, особенно в сочетании с различными контейнерами, крючками, полками, зажимами и другими аксессуарами. Такое решение также позволяет максимально эффективно использовать свободное пространство стен, оставляя поверхность стола для творческой деятельности или учебы.
Для поддержания порядка в учебной зоне не менее важны тумбочки с выдвижными ящиками, которые можно поставить в любом месте, если письменный стол не имеет ящиков. Для этой цели также подходят тележки с полками, которые можно перемещать в любую комнату, не загромождая пространство.
*IKEA Life at Home Research 2022.
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