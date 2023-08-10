Почему порядок в доме так важен для детей, и как с ним не переусердствовать

Как подчеркивает психолог, нужно помнить о том, что комната ребенка - это его личное пространство. "Детям необходимо иметь место, где они могут создать свой собственный порядок или даже позволить себе некий беспорядок. По мере взросления важно давать им все больше и больше контроля, возможность брать на себя ответственность - и за расстановку, и за выбор, например, какой-то мебели, чтобы их автономия и самоопределение развивались в здоровом ключе. Это не означает вседозволенность, а скорее логичные правила и возможность для ребенка решить что-то самостоятельно. Даже если это не их комната, это может быть хотя бы один игровой уголок, одна полка с их порядком, который не должны нарушать ни родители, ни младшие брат или сестра", - говорит психолог.