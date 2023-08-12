Знаки Зодиака, от которых ждать верности в браке не стоит

Скорпион

Для женщин-Скорпионов на первом плане стоят сильные чувства, им необходимы новые эмоции и приключения. Хранить верность единственному человеку, как говорят астрологи, для них большая редкость. Тем более если от былых чувств к любимому уже ничего не осталось.

Однако, выйдя замуж, Скорпионы трепетно относятся к своей семье.

Дева

Девы не могут и дня прожить без ярких романов, флирта и интрижек. Слишком долго с одним и тем же человеком они предпочитают не оставаться. Девушки-Девы без сожаления разрывают отношения и оставляют их в прошлом.

Правда, вступив в законный брак, изменять супругу они не станут сразу по нескольким причинам. Во-первых, Девам крайне важна репутация, а во-вторых, измена для них - предательство, простить которое невозможно.

Близнецы

Близнецы больше всего на свете ненавидят серые будни, унылые вечера перед телевизором и скучные разговоры с одним и тем же человеком. От такой монотонности и однообразия дамы воздушной стихии нередко могут пытаться сбежать в объятия другого.

Водолей

Без веских причин для интрижки женщина-Водолей, скорее всего, на такое и не пойдет. Но вот если появится малейший повод, остановить ее не сможет никто.

Представительницы этого знака Зодиака - свободолюбивые личности. Если их права начнут ущемлять, то верности от них ждать не следует.

Козерог

Козероги на первое место в отношениях ставят собственный комфорт и удобство. А вот чувства играют уже второстепенную роль. По этой причине для них нередки браки по расчету. И раз любви в семье мало, то и в измене женщины-Козероги не видят ничего предосудительного.

Но если все-таки причиной брака стала настоящая любовь, то предательства в такой связи, как правило, не бывает.