Фото ⟩ Остановлена деятельность группы телефонных мошенников; помогала полиция Украины

Ранее сообщалось, что деятельность преступной группы была прекращена 15 марта 2023 года, когда были задержаны десять участников группы Днепропетровской области Унраины.

Однако, продолжая расследование, было констатировано, что размер организованной преступной группы был больше и до сих пор не задержанные участники договорились о возобновлении деятельности центра обработки вызовов, тем самым продолжив преступную деятельность.

Фото: Задержанные мошенники

В период с 1 августа 2023 года по 4 августа 2023 года одновременно в Латвии и Украине были проведены задержания лиц - в Украине задержаны еще пять участников организованной группы, по месту жительства которых были проведены обыски.

В Латвии задержаны те лица, которые были вовлечены в дальнейшую легализацию полученных в результате мошенничества денежных средств и их передачу в Украину.

Изначально должностные лица Управления по борьбе с киберпреступлениями констатировали последнюю тенденцию телефонного мошенничества, когда мошенники все чаще выдавали себя за сотрудников служб Государственной полиции или банка, чтобы таким образом получить данные доступа к банковским счетам.