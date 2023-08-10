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Видео ⟩ Семейное насилие на Югле: полиция начала расследование

rus.tvnet.lv
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Семейное насилие на Югле
Семейное насилие на Югле Фото: Ekrānuzņēmums no video/"Apollo.lv" kolāža

7 августа в Государственную полицию поступил звонок о семейном конфликте в Риге, на улице Брайля.

Видео: Семейный конфликт на Югле

Прибывшие на место полицейские установили, что между супругами произошел конфликт. Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении за нанесение телесных повреждений.

В настоящее время проводится расследование, назначены экспертизы. 

Что делать, если вы стали свидетелем насилия?

Случаи насилия в Латвии по-прежнему являются актуальной проблемой, но зачастую они происходят тихо и незаметно для общественности.

Согласно последней статистике, каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина в Латвии подвергались физическому или сексуальному насилию, и они чаще рассказывают об этом близким людям, а не поддерживающим учреждениям.

Противостояние насилию - это не только задача общественных или правоохранительных организаций, но и задача всего общества.

Если вы стали свидетелем случая насилия:

  • Вызовите полицию;
  • Предупредите других;
  • Постарайтесь вмешаться, если это не угрожает вам;
  • Даже если вы не сообщите в полицию во время преступления, вы все равно можете сообщить об этом позже и подать заявление в качестве свидетеля;
  • В зависимости от ситуации потерпевшие могут не захотеть сообщать о нападавшем, и важно обращаться с ними мягко и не осуждающе;
  • Сообщите жертве, что вы поддерживаете ее и будете соблюдать конфиденциальность любой информации, которую она предоставляет; не заставляйте пострадавших говорить, если они не готовы;
  • Проинформируйте жертву о службах поддержки, сообщите номера телефонов приютов, социальных служб и групп поддержки, а также сообщите жертве, что вы готовы помочь.

Куда обратиться за помощью, если вы страдаете от насилия?

Если вы стали жертвой насилия, вы можете обратиться за помощью в муниципальную социальную службу или в один из кризисных центров:

Центр Marta

Ул. Матиса, 49-3, Рига

Тел.: 67378539

Э-почта: centrs@marta.lv

Лиепайский филиал центра Marta

Просп. Курмаяс, 11, Лиепая

Тел.: 29195442

Э-почта: centrs@martaliepaja.lv

Семейный кризисный центр Mīlgrāvis

Ул. Эзера, 21, Рига

Тел.: 67012515, 67398383

Э-почта: gimenes@krize.lv

Кризисный консультационный центр Skalbes

Ул. Кунгу, 34, Рига

Тел.: 24551700, 27722292

Э-почта: skalbes@skalbes.lv

Кризисный центр для семей с детьми Paspārne

Ул. Талсу, 39, Вентспилс

Тел.: 63661515, 22012434

Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv

Фонд Centrs Valdardze

Ул. Райня, 9f, Валмиера

Тел.: 64220686

Э-почта: valdardze@inbox.lv

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