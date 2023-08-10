7 августа в Государственную полицию поступил звонок о семейном конфликте в Риге, на улице Брайля.
Внимание!
Видео ⟩ Семейное насилие на Югле: полиция начала расследование
Видео: Семейный конфликт на Югле
Прибывшие на место полицейские установили, что между супругами произошел конфликт. Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении за нанесение телесных повреждений.
В настоящее время проводится расследование, назначены экспертизы.
Что делать, если вы стали свидетелем насилия?
Случаи насилия в Латвии по-прежнему являются актуальной проблемой, но зачастую они происходят тихо и незаметно для общественности.
Согласно последней статистике, каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина в Латвии подвергались физическому или сексуальному насилию, и они чаще рассказывают об этом близким людям, а не поддерживающим учреждениям.
Противостояние насилию - это не только задача общественных или правоохранительных организаций, но и задача всего общества.
Если вы стали свидетелем случая насилия:
- Вызовите полицию;
- Предупредите других;
- Постарайтесь вмешаться, если это не угрожает вам;
- Даже если вы не сообщите в полицию во время преступления, вы все равно можете сообщить об этом позже и подать заявление в качестве свидетеля;
- В зависимости от ситуации потерпевшие могут не захотеть сообщать о нападавшем, и важно обращаться с ними мягко и не осуждающе;
- Сообщите жертве, что вы поддерживаете ее и будете соблюдать конфиденциальность любой информации, которую она предоставляет; не заставляйте пострадавших говорить, если они не готовы;
- Проинформируйте жертву о службах поддержки, сообщите номера телефонов приютов, социальных служб и групп поддержки, а также сообщите жертве, что вы готовы помочь.
Куда обратиться за помощью, если вы страдаете от насилия?
Если вы стали жертвой насилия, вы можете обратиться за помощью в муниципальную социальную службу или в один из кризисных центров:
Центр Marta
Ул. Матиса, 49-3, Рига
Тел.: 67378539
Э-почта: centrs@marta.lv
Лиепайский филиал центра Marta
Просп. Курмаяс, 11, Лиепая
Тел.: 29195442
Э-почта: centrs@martaliepaja.lv
Семейный кризисный центр Mīlgrāvis
Ул. Эзера, 21, Рига
Тел.: 67012515, 67398383
Э-почта: gimenes@krize.lv
Кризисный консультационный центр Skalbes
Ул. Кунгу, 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
Э-почта: skalbes@skalbes.lv
Кризисный центр для семей с детьми Paspārne
Ул. Талсу, 39, Вентспилс
Тел.: 63661515, 22012434
Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv
Фонд Centrs Valdardze
Ул. Райня, 9f, Валмиера
Тел.: 64220686
Э-почта: valdardze@inbox.lv
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