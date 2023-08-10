Видео ⟩ Семейное насилие на Югле: полиция начала расследование

Видео: Семейный конфликт на Югле

Прибывшие на место полицейские установили, что между супругами произошел конфликт. Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении за нанесение телесных повреждений.

В настоящее время проводится расследование, назначены экспертизы.

Что делать, если вы стали свидетелем насилия?

Случаи насилия в Латвии по-прежнему являются актуальной проблемой, но зачастую они происходят тихо и незаметно для общественности.

Согласно последней статистике, каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина в Латвии подвергались физическому или сексуальному насилию, и они чаще рассказывают об этом близким людям, а не поддерживающим учреждениям.

Противостояние насилию - это не только задача общественных или правоохранительных организаций, но и задача всего общества.