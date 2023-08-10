Коалиционные политики о предложениях Кариньша

Силиня допускает возможность дискуссий по предложению Кариньша, но отмечает, что ясность должна появиться "в ближайшие дни". Также она допускает, что если в коалиции не будет достигнуто соглашение, Кариньш уйдет в отставку.

По мнению Силини, предложение премьер-министра связано с тем, что есть вопросы, например, в сфере образования, которые не решаются или очень трудно продвигаются вперед.

С другой стороны, представитель "Объединенного списка", министр земледелия Дидзис Шмитс заявил, что необходимо понять цели Кариньша - продолжать ли работать в нынешней коалиции или "вместе с Лембергсом".

В случае, если работа правительства оценивается как стагнация, нужно понять, почему это так, отметил Шмитс. Он обратил внимание на то, что, судя по этой риторике, правительство уже пять лет находится в стагнации. В предыдущем созыве Сейма виновником называли партию "KPV LV", теперь - кого-то другого. В то же время все знают, что за эти пять лет премьер-министр не менялся, отметил министр.