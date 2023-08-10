Видео ⟩ Нескольких мужчин подозревают в изнасиловании под Резекне, они остались на свободе

Молодая женщина, предположительно, вырвалась из плена в квартире в поселке Ленджи, где ее держали всю ночь, а также связывали, душили, избивали и насиловали мужчины. Об этом программе рассказала жительница поселка, у которой укрылась пострадавшая, сбежав из плена утром 27 июля.

"Она была в панике. Она стучала в дверь. Она стучала ужасно. Я сразу открыла и увидела женщину в крови на руках и лице! Она сказала: "Впустите меня, они насилуют меня, они хотят меня убить!" - рассказала женщина программе Bez Tabu.

"Ее одежда была надета неправильно. Она вся тряслась, плакала. Она искала укрытия, говорила: "Меня сейчас будут бить!". Они ее насиловали, резали руки, били. Было видно, что она избита. Она даже сидеть не могла!" - добавила жительница поселка.