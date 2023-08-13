Пугачева до сих пор в ссоре с Ротару, а у Седоковой вновь разлад с мужем?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Алла Пугачева до сих пор в ссоре с Софией Ротару?

С 26 по 30 июля в Юрмале прошел фестиваль Лаймы Вайкуле. На него съехались артисты из Европы, Украины и России. Мероприятие посетила и Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным.

Портал Popcake.tv указывает, что якобы Примадонна все-таки сделала так, чтобы София Ротару не приезжала на фестиваль. Журналисты ссылаются на слова продюсера Сергея Лаврова. Он отметил, что Ротару старается держать нейтралитет во всем, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Более того, она якобы планирует вернуться на сцену, когда это станет возможным.

У Анны Седоковой очередной разлад с мужем?

Популярная певица Анна Седокова состоит в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Артистка не раз говорила, какие у них прекрасные отношения. Однако в последнее время вновь стали появляться слухи о разладе в их семье.

Причина в том, что у пары давно нет совместных фото. Кроме этого Анна не публикует привычных текстов о муже в сторис.

Но скорее всего это только слухи, ведь Янис Тимма сейчас находится в Латвии. Спортсмен готовится к чемпионату мира по баскетболу, который начнется 25 августа. Ведь Янис входит в команду латвийской национальной сборной.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Кадр из видео