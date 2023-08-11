Фото ⟩ Декоммунизация "Родины-матери" в Киеве: страсти не утихают

Что делать с советской звездой на монументе?

После замены герба началось обсуждение, что делать с советскими звездами, которые до сих пор остаются на рукоятке меча, который держит "Родина-мать": можно ли считать скульптуру декоммунизированной до конца? Многие считают, что нужно избавиться и от звезд, даже если это потребует дополнительных затрат. В соцсетях даже в шутку обсуждают предложение "считать меч трофейным" с целью экономии средств на демонтаж звезд.

Скульптор Алексей Пергаменщик, создавший тризуб для статуи и занимавшийся работами по его установке, считает, что советские звезды на мече нужно демонтировать. "Я готов бесплатно их снять", - сказал скульптор в интервью DW. "Я возьму альпинистское снаряжение, поднимусь и болгаркой срежу эти звезды. А потом могу зашлифовать эти места", - предлагает он.

Теперь в Украине спорят о звездах на эфесе меча Фото: DW

В то же время директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук считает, что вопрос требует серьезного публичного обсуждения.

"Мы трактуем красную звезду, как символ агрессии, нарушение норм морали и человечности. Но вопрос не простой, потому что сейчас защитники Украины получают орден в виде золотой звезды, и как быть с этим?", - спрашивает Савчук. Он считает, что сначала нужно на общегосударственном уровне разобраться с тем, что делать с этим символом, а затем начинать дискуссию по поводу звезды на рукоятке меча "Батькивщины-матери".