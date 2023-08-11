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В Риге не рекомендуется купаться на семи неофициальных пляжах

rus.tvnet.lv/LETA
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Указатель "Место отдыха у воды"
Указатель "Место отдыха у воды" Фото: LETA

В настоящее время на семи пляжах Риги купаться не рекомендуется, так как качество воды не соответствует гигиеническим требованиям, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Не рекомендуется купаться в Велнэзерсе, на озере Дамбьяпурва, в Булльупе возле улицы Бирзес, в протоке Хапака возле улицы Клейсту, в озере Юглас возле улицы Таденавас, в озере Юглас возле улицы Бонавентурас, в озере Юглас возле улицы Леясциема.

В указанных местах показатели кишечных энтерококков превышают допустимые предельные значения. Плохое качество воды в озерах может быть вызвано проливными дождями.

На следующей неделе планируется повторить анализ воды в этих местах.

Рижское самоуправление рекомендует использовать официальные пляжи Риги в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаках, Румбуле, на озере Бабелитис, на Кипсале, на Луцавсале и Луцавсалском заливе.

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