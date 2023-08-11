Участницу из Латвии выгнали из популярного американского шоу за сексуальное домогательство

Реалити-шоу Below Deck Down Under отражает жизнь членов экипажа, которые в течение шести недель живут и работают на яхте длиной более 150 футов (45 метров), путешествуя по Австралии.

На этой неделе выгнали двух участников - Люка Джонса и Лауру Билескалне - за сексуальное домогательство к другим членам экипажа.

Лауру поймали на том, что она залезала в постель члена экипажа Адама и пыталась его массировать. Как сообщают СМИ, Адам уже несколько раз говорил Лауре, что не заинтересован в отношениях с ней, но Лаура продолжала его преследовать.

"Лаура меня совсем не интересует. Я сказал ей миллион раз, что просто хочу быть другом, но так не получается, поэтому я не знаю, что делать. Это немного неловко, потому что мы работаем вместе. Она должна прекратить эти глупости", - сказал Адам продюсерам.