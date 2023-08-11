Кариньш в четверг расскажет президенту о новой модели правительства

Как сообщила другая представительница партии, министр благосостояния Эвика Силиня, принимая во внимание, что Нацобъединение и "Объединенный список" (ОС) отказались сегодня от переговоров о формировании будущего правительства, "Новое Единство" приглашает их на переговоры в начале следующей недели. В понедельник, 14 августа, может быть больше ясности о дальнейшем ходе переговоров.

По словам Ашераденса, премьер-министр полон решимости двигаться вперед как можно быстрее. Политические консультации продолжатся на следующей неделе до встречи с президентом.

Союзом зеленых и крестьян (СЗК), после которой председатель фракции СЗК Виктор Валайнис заявил, что партия готова работать над правительственной декларацией. СЗК также поддерживает создание максимально широкой коалиции.

Как сообщила агентству LETA представитель "Нового Единства" Анна Удре, правление партии поддерживает и поручает премьер-министру Кариньшу начать политические консультации о возможном создании новой модели правительства.

"Учитывая, что нынешние партнеры по коалиции - Нацобъединение и "Объединенный список" - отвергли предложение премьер-министра о смене министров и подписании меморандума о первоочередных работах до конца текущего года, такое решение премьер-министра является полностью оправданным", - говорится в заявлении "Нового Единства".

"Латвийскому народу нужно правительство, которое вместе работает на благо общества и рост экономики, поэтому мы начинаем работу над новой моделью правительства", - заявила Удре. "Новое Единство" подчеркивает, что Кариньш пригласил на переговоры Нацобъединение, ОС, "Прогрессивных" и СЗК.