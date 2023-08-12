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В Чиекуркалнсе после серьезной ссоры мужчина напился и покончил с собой

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В Чиекуркалнсе после тяжелой ссоры мужчина напился и закончил жизнь самоубийством
В Чиекуркалнсе после тяжелой ссоры мужчина напился и закончил жизнь самоубийством Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

После серьезного бытового конфликта житель Чиекуркалнса пошел занимать деньги, чтобы купить спиртной напиток. Заняв деньги, мужчина признался, что хочет покончить с собой. На следующий день его тело было извлечено из озера Кишэзерс, сообщает передача Degpunktā.

"Спасатели прибыли на место и обнаружили, что человека видно над водой на расстоянии примерно двух-трех метров от берега", - рассказывает о представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Соседка погибшего рассказала, что накануне в его квартире вспыхнула серьезная ссора. После этого мужчина якобы занял деньги у соседки на покупку водки.

"Он сказал, что хочет утопиться, и все. Что ему надоела эта жизнь", - вспоминает соседка, которая также сообщила, что мужчина четыре года не употреблял алкоголь.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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