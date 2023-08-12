В Риге изъяли 2,2 миллиона сигарет

На момент совершения уголовного преступления был задержан один человек - мужчина 1969 года рождения, который хранил сигареты без латвийских акцизных марок для продажи в Риге. При обысках автомобиля и двух объектов недвижимости было обнаружено и изъято 2 270 860 сигарет различных марок с белорусскими, российскими, украинскими акцизными марками и без них.

После проведения неотложных процессуальных действий мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Если бы конфискованные сигареты попали на черный рынок, их стоимость составила бы более 230 000 евро.

Если у жителей есть информация о лицах и фактах, связанных с незаконным оборотом табачных изделий и алкоголя, Госполиция призывает сообщать, написав на адрес электронной почты: krpp3b1n@riga.vp.gov.lv или отправив заявление в электронном виде на портале Latvija.gov.lv; или отправив заявление на почту pasts@vp.gov.lv. Занести заявление можно также в ближайшее отделение Государственной полиции! Анонимность гарантируется.