Видео ⟩ За перевозку нелегальных мигрантов водитель получил штраф

В пятницу, 11 августа, прокуратура распространила заявление о прекращении уголовного дела в отношении человека, который перевозил нелегальных мигрантов в Латвию. Виновник был приговорен к штрафу, сообщает TV3 Ziņas.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
5 июля этого года мужчине в WhatsApp поступило предложение за плату переправить группу нелегальных мигрантов через Латвию в аэропорт Вильнюса.
Следуя указаниям организаторов, водитель автомобиля Volkswagen Passat прибыл из Риги в условленное место в Краславском районе, где разрешил посадку в автомобиль четырем гражданам Индии. Вечером того же дня машину остановили сотрудники Государственной пограничной охраны.
Мужчина признал себя виновным и получил штраф в размере 6200 евро.
Это решение вызвало претензии со стороны Государственной пограничной охраны.
В прокуратуре подчеркивают, что этот человек был последним звеном в цепи незаконной перевозки мигрантов. Главных организаторов арестовать не удалось.
Видео Сюжет программы TV3 Ziņas