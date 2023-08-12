Видео ⟩ За перевозку нелегальных мигрантов водитель получил штраф

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

5 июля этого года мужчине в WhatsApp поступило предложение за плату переправить группу нелегальных мигрантов через Латвию в аэропорт Вильнюса.

Следуя указаниям организаторов, водитель автомобиля Volkswagen Passat прибыл из Риги в условленное место в Краславском районе, где разрешил посадку в автомобиль четырем гражданам Индии. Вечером того же дня машину остановили сотрудники Государственной пограничной охраны.

Мужчина признал себя виновным и получил штраф в размере 6200 евро.

Это решение вызвало претензии со стороны Государственной пограничной охраны.

В прокуратуре подчеркивают, что этот человек был последним звеном в цепи незаконной перевозки мигрантов. Главных организаторов арестовать не удалось.