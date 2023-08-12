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Видео ⟩ За перевозку нелегальных мигрантов водитель получил штраф

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Государственная граница
Государственная граница Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

В пятницу, 11 августа, прокуратура распространила заявление о прекращении уголовного дела в отношении человека, который перевозил нелегальных мигрантов в Латвию. Виновник был приговорен к штрафу, сообщает TV3 Ziņas.

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5 июля этого года мужчине в WhatsApp поступило предложение за плату переправить группу нелегальных мигрантов через Латвию в аэропорт Вильнюса.

Следуя указаниям организаторов, водитель автомобиля Volkswagen Passat прибыл из Риги в условленное место в Краславском районе, где разрешил посадку в автомобиль четырем гражданам Индии. Вечером того же дня машину остановили сотрудники Государственной пограничной охраны.

Мужчина признал себя виновным и получил штраф в размере 6200 евро.

Это решение вызвало претензии со стороны Государственной пограничной охраны.

В прокуратуре подчеркивают, что этот человек был последним звеном в цепи незаконной перевозки мигрантов. Главных организаторов арестовать не удалось.

Видео Сюжет программы TV3 Ziņas

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