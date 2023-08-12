Фото ⟩ Большой тополь упал на детскую площадку в Вецмилгрависе

Очевидец вспоминает, что ночью на улице был слышен сильный шум, похожий на взрыв. Однако в темноте ничего разглядеть не удалось, поэтому упавшее дерево заметили только утром.

Галерея: Упавшее дерево

Вероятно, что если бы дерево упало днем, то произошла бы трагедия, говорит очевидец. По его словам, на детской площадке несколько дней играли дети.