Босниец застрелил бывшую жену в прямом эфире Instagram

Стрельба произошла в городе Градачац на северо-востоке Боснии. Убийца покончил жизнь самоубийством после того, как сотрудники полиции нашли его и собирались арестовать.

Босния еще не полностью оправилась от кровопролитной войны 1990-х годов, и насилие в отношении женщин широко распространено, но убийства в прямом эфире шокировали людей по всей стране.

В полиции заявили, что после убийства бывшей жены мужчина вышел на улицу, где застрелил мужчину и его сына. Также стрелок ранил одного полицейского, еще одного мужчину и женщину в разных частях города.

Власти пока не обнародовали возможный мотив стрельбы. Официальные лица и боснийские СМИ заявили, что бывшая жена ранее сообщала об угрозах и насилии со стороны своего партнера и что у стрелка ранее были проблемы с полицией.

Местные СМИ идентифицировали мужчину, как 35-летнего жителя Градачаца Нермина Сулеймановича.

Утром в пятницу, 11 августа, мужчина опубликовал видео в Instagram, в котором сообщил зрителям, что они будут наблюдать за убийством в прямом эфире.

Затем видно, как он берет пистолет и стреляет женщине в лоб, а поблизости слышен плач ребенка. Позднее это видео было удалено из Instagram.

Пока полиция преследовала мужчину, он выложил еще два видео в Instagram, заявив, что во время побега застрелил по меньшей мере двух других людей.

Официальные лица заявили, что 12 000 человек наблюдали за убийством в Instagram, и 126 человек лайкнули видео.

"Это огромный позор для нашего общества", - заявил министр по правам человека Боснии и Герцеговины Севид Гуртич.

СМИ сообщали, что Сулейманов был бодибилдером и тренером по фитнесу, но в прошлом его несколько раз арестовывали за незаконный оборот наркотиков и нападение на сотрудника полиции.