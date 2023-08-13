ФОТО И ВИДЕО ⟩ The Weeknd в Таллинне: концерт собрал десятки тысяч поклонников из Латвии, Литвы и других стран

"Мы добрались на пароме, с утра караулим у ворот", - рассказали нашему порталу девушки, которые вчетвером приехали на концерт любимого артиста.

Когда первых зрителей начали впускать на Певческое поле, они бегом побежали занимать места. Те, кто занял лучшие позиции у самой сцены в VIP-зоне, признались, что специально не пили много перед этим вечером и не собираются покупать напитки, дабы потом не потерять свои места, если вдруг приспичит отлучиться в туалет.

Смотрите видео, как первые зрители забегали на концерт!

Множество людей пришло в этот вечер на Певческое в красочных футболках с надписью The Weeknd - сразу видно, что люди долго ждали этого концерта и готовились. Впрочем, купить такую футболку можно было и на месте.

Артист вышел на сцену в 21:30. Чем ближе было его выступление, тем длиннее очереди образовывались у проходных пунктов. Впрочем, кто-то решил сэкономить на билетах и сделал себе пикник за забором. Такие компании встречались по всему периметру Певческого поля, благо, погода это позволяла.

Выступление в Эстонии артиста такой величины как The Weeknd - событие грандиозное. Сегодня вечером на Певческом поле прошло невероятной красоты электронное шоу. Поклонники канадской поп-звезды съехались в Эстонию со всей Европы, ведь Таллинн вошел в тур артиста наряду с такими городами как Прага, Париж, Милан, Варшава, Лондон, Мадрид, Барселона и другими. В нашей стране прошел единственный концерт не только в странах Балтии, но и в северной Европе.

Поэтому в Таллинн приехали поклонники The Weeknd не только из Латвии и Литвы, но и из Финляндии, Швеции, Норвегии.

Более половины билетов на The Weeknd были проданы заграничным покупателям, из них около 10 000 - поклонники из Финляндии.