В субботу, 12 августа, в Таллинне выступила мировая звезда - The Weeknd. Толпы поклонников в течение всего дня стекались на Певческое поле, на концерт было продано 55 000 билетов. Зрителям на входе раздавали специальные мигающие браслеты, которые на концерте помогли им стать частичкой яркого шоу. В этот вечер на сцене то и дело вспыхивало пламя, лазерные лучи убегали в небо, а девчонки не сдерживали эмоций и плакали от восторга, пишет Limon.ee.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ The Weeknd в Таллинне: концерт собрал десятки тысяч поклонников из Латвии, Литвы и других стран
На концерте The Weeknd на таллинском Певческом поле вырос отливающий никелем силуэт мегаполиса. Центральным элементом декораций стала высокая женская фигура, которая, казалось, вот-вот взмоет ввысь. Принадлежит этот персонаж японскому художнику Хадзимэ Сораямы. У The Weeknd этот серебристо-хромированный образ впервые появился в клипе на песню Echoes Of Silence. Зажглась в этот вечер над зрителями и огромная луна, которая светилась и меняла оттенки на протяжении всего шоу.
Мощным инструментом всеобщего единения стали электронные браслеты. Их получил на входе каждый зритель, а во время концерта браслеты мигали и переливались в такт музыки.
Так Певческое поле стало похоже на какой-то волшебный лес с десятками тысяч диковинных светлячков.
Увы, первые три песни, которые прессе и было разрешено фотографировать, The Weeknd не снимал серебряную маску. Самое яркое шоу с огнем началось позже.
Хотя впускать на концерт зрителей начали в 16:00, уже в полдень около ворот Певческого поля на расстеленных куртках дежурили фанаты, которые еще утром прибыли в Таллинн на это музыкальное событие. Задолго до концерта мы увидели даже одну небольшую палатку.
"Мы добрались на пароме, с утра караулим у ворот", - рассказали нашему порталу девушки, которые вчетвером приехали на концерт любимого артиста.
Когда первых зрителей начали впускать на Певческое поле, они бегом побежали занимать места. Те, кто занял лучшие позиции у самой сцены в VIP-зоне, признались, что специально не пили много перед этим вечером и не собираются покупать напитки, дабы потом не потерять свои места, если вдруг приспичит отлучиться в туалет.
Смотрите видео, как первые зрители забегали на концерт!
Множество людей пришло в этот вечер на Певческое в красочных футболках с надписью The Weeknd - сразу видно, что люди долго ждали этого концерта и готовились. Впрочем, купить такую футболку можно было и на месте.
Артист вышел на сцену в 21:30. Чем ближе было его выступление, тем длиннее очереди образовывались у проходных пунктов. Впрочем, кто-то решил сэкономить на билетах и сделал себе пикник за забором. Такие компании встречались по всему периметру Певческого поля, благо, погода это позволяла.
Выступление в Эстонии артиста такой величины как The Weeknd - событие грандиозное. Сегодня вечером на Певческом поле прошло невероятной красоты электронное шоу. Поклонники канадской поп-звезды съехались в Эстонию со всей Европы, ведь Таллинн вошел в тур артиста наряду с такими городами как Прага, Париж, Милан, Варшава, Лондон, Мадрид, Барселона и другими. В нашей стране прошел единственный концерт не только в странах Балтии, но и в северной Европе.
Поэтому в Таллинн приехали поклонники The Weeknd не только из Латвии и Литвы, но и из Финляндии, Швеции, Норвегии.
Более половины билетов на The Weeknd были проданы заграничным покупателям, из них около 10 000 - поклонники из Финляндии.
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