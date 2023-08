ФОТО И ВИДЕО ⟩ The Weeknd в Таллинне: концерт собрал десятки тысяч поклонников из Латвии, Литвы и других стран

На концерте The Weeknd на таллинском Певческом поле вырос отливающий никелем силуэт мегаполиса. Центральным элементом декораций стала высокая женская фигура, которая, казалось, вот-вот взмоет ввысь. Принадлежит этот персонаж японскому художнику Хадзимэ Сораямы. У The Weeknd этот серебристо-хромированный образ впервые появился в клипе на песню Echoes Of Silence. Зажглась в этот вечер над зрителями и огромная луна, которая светилась и меняла оттенки на протяжении всего шоу.