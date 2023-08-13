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Фото ⟩ В центре Дундаги BMW сбил электрический столб. Водитель скрылся

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В центре Дундаги BMW сбил столб электропередач
В центре Дундаги BMW сбил столб электропередач Фото: Aculiecinieka foto

В воскресенье утром, 13 августа, водитель BMW не справился с управлением в центре Дундаги и врезался в столб электропередач, полностью сломав его, свидетельствуют фотографии, размещенные в социальных сетях очевидцами.

Авария произошла возле кафе Vecā pirts. На место прибыла Дорожная полиция. Очевидцы утверждают, что из-за аварии Дундага остался без электричества.

Sadales tīkls опубликовал информацию, которая указывает, что сообщение о повреждении электрических сетей в Дундаге поступило сегодня утром в 7:04.

Сегодня утром в 6:52 Государственная полиция получила информацию от Пожарно-спасательной службы (VUGD) о том, что на улице Пилс, 3, в Дундаге дымится легковой автомобиль BMW. Прибыв на место, было установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие – легковая машина по неизвестным причинам въехала в электрический столб. Произошло задымление, которое было устранено.

Информации о пострадавших у полиции нет, так как ни одного из возможных пассажиров или водителя на месте не было.

Полиция начала расследование инцидента и выясняет обстоятельства произошедшего.

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