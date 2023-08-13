Фото ⟩ В центре Дундаги BMW сбил электрический столб. Водитель скрылся

Sadales tīkls опубликовал информацию, которая указывает, что сообщение о повреждении электрических сетей в Дундаге поступило сегодня утром в 7:04.

Сегодня утром в 6:52 Государственная полиция получила информацию от Пожарно-спасательной службы (VUGD) о том, что на улице Пилс, 3, в Дундаге дымится легковой автомобиль BMW. Прибыв на место, было установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие – легковая машина по неизвестным причинам въехала в электрический столб. Произошло задымление, которое было устранено.