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Начат сбор подписей за создание стоянок для электросамокатов

rus.tvnet.lv/LETA
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Электросамокаты Bolt
Электросамокаты Bolt Фото: Edijs Pālens/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение парковочных мест для прокатных электросамокатов.

Автором идеи является Интс Буркевич, который хочет изменить порядок парковки прокатных электросамокатов.

По мнению Буркевича, после использования электросамокатов их следует размещать на специально отведенных и обозначенных стоянках, чтобы не мешать при этом пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Для обустройства стоянок потребуются информационные знаки и разметка на тротуаре.

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