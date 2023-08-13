Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Что все это означает для власти Си?

ЦВС выпустил директивы, призывающие армию для повышения боеготовности "сдерживать, искоренять и предотвращать коррупцию" в своих рядах. Этот шаг, наряду с необычной перестановкой в командовании Ракетных войск (РВ), вызвал широкое обсуждение возможных последствий происходящего в китайской армии и ее перспектив.

Как передало государственное информагентство "Синьхуа", новым командующим Ракетными войсками НОАК станет Ван Хоубинь, бывший замкомандующего китайских ВМС, а новым политкомиссаром - Сюй Сишэн, член ЦК КПК, до этого являвшийся замполиткомиссара Южного военного округа, одного из пяти в НОАК. Лайл Моррис, старший научный сотрудник Центра анализа Китая при Институте политики Азиатского общества, заявил DW, что Пекин "довольно редко" проводит кадровые перестановки в руководстве сразу двух важных армейских структур и назначает на высокие посты лиц, которые "имеют очень мало опыта" в этом роде войск.

"Это скорее политический, чем оперативный шаг, временная мера, направленная на пополнение командования людьми, которым Си доверяет", - уточнил Моррис. Снятие с должностей и исчезновение из публичного пространства руководства Ракетных войск НОАК имеет общие черты с отстранением от должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который сперва внезапно пропал из поля зрения общественности почти на месяц, а потом его сменил его же предшественник Ван И.