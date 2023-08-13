Видео ⟩ Пример эгоизма! Водители мешают движению в центре Риги

Рядом с Центральным рынком ведутся масштабные строительные работы, во время которых водителям запретили парковать свои автомобили во многих местах.

Некоторые игнорируют эти запреты, в результате чего не могут проехать пассажирские автобусы.

Их пункт назначения - Рижский международный автовокзал, который находится всего в десяти метрах, но автомобили посетителей Центрального рынка перекрывают эту дорогу.

На фотографиях, сделанных в Агрисом, видны автомобили, припаркованные в неположенном месте, и преграждающие путь автобусам.

Агрис не стесняется звонить в полицию и сообщать о нарушителях, но обычно водители успевают уехать до приезда стражей порядка. Водителям автобусов рекомендуется снимать нарушения на видео.

Программе Bez Tabu также показали видео, где водитель перегородил дорогу автобусу.

Когда программа Bez Tabu посетила Центральный рынок, то не увидела большого количества нарушителей, и тому была причина - полиция уже работала с включенными маячками, и уже наложила штраф на автомобиль, припаркованный в неположенном месте.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu