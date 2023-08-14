Восстановление Северной Салтовки: в руины возвращается жизнь

Жительница одного из разрушенных домов замечает DW и первой заводит разговор. Татьяна - пенсионерка, которая, как говорит, не имеет ни родственников, к которым могла бы временно переехать, ни здоровья, чтобы эвакуироваться в другой город или страну. Уже больше года она живет в родной Северной Салтовке в ожидании, что ее дом отремонтируют. "Нам город обещал установить окна и двери. В нашем доме разбиты все окна и двери, разошлись стены. Нам обещали восстановить всё, кран работал, даже этажи поставили, но основные коммуникации пока не подключены, потому что нет финансирования. Мы просим помочь жителям нашего дома, ведь идет вторая зима. У нас не забиты окна, у нас не включается отопление, у нас нет воды, и в половине дома нет газа", - рассказывает Татьяна. То есть, сейчас в доме, куда уже вернулись более десяти семей, из коммуникаций есть только электричество.