В Латвии состоится День сыра: можно будет попробовать 70 сортов

Свой сыр предложат местные компании. Такие как: Jaunpils pienotava, Smiltenes piens, Talsu piensaimnieks, Rankas piens, Lazdonas piensaimnieks, Straupe, Malevss (бренд Sierštelle), Siera ražotne, Vecsiljāņi, а также хозяйства со всей Латвии.

Также в День сыра будет приготовлен рыбно-сырный суп, который приготовит шеф-повар Хавьер Гарсия, а также повара техникумов из Огре и Ливаны.

На мероприятии преподаватель Рижского техникума туризма и творческой индустрии Ирина Дуванова превратит 25 килограммов различных сыров в произведения искусства, в том числе продемонстрирует тарелки, выполненные в технике декоративной резьбы или карвинга и декоративно оформленные сыром.

Также в этом году, по аналогии с предыдущим Днем сыра, будет создана "Сырная тарелка", которая будет состоять из 20 килограммов разных сыров.

Это будет 21-й Фестиваль сыра.