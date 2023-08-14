Фото ⟩ Бусел, Даневича и другие латвийские знаменитости в новом сериале

В центре сюжета сирота Кристина, которую играет Катрина Блауа, живет и работает в приморском городке в Латвии. Она по уши влюбляется в богатого наследника престижного санатория, который из-за семейных тайн женится на другой. В свою очередь, главная героиня против своей воли выходит замуж за садиста и одержимого начальника полицейского участка. Когда девушка пытается уйти из жизни, в ее судьбу вмешивается человек, от которого этого никто не ждал.