Фото ⟩ Бусел, Даневича и другие латвийские знаменитости в новом сериале

15 августа в эфире TV3 состоится премьера страстной мелодрамы Apsūdzēti mīlestībā ("Обвиняемые в любви"), которая представляет собой эмоциональную историю о непростых судьбах, страсти, борьбе за власть, а также перипетиях любви.
В центре сюжета сирота Кристина, которую играет Катрина Блауа, живет и работает в приморском городке в Латвии. Она по уши влюбляется в богатого наследника престижного санатория, который из-за семейных тайн женится на другой. В свою очередь, главная героиня против своей воли выходит замуж за садиста и одержимого начальника полицейского участка. Когда девушка пытается уйти из жизни, в ее судьбу вмешивается человек, от которого этого никто не ждал.
В сериале приняли участие такие местные актеры как: Дайнис Грубе, Максим Бусел, Артис Янчевскис, Гунта Виркава, Дита Луриня, Дарта Даневича, Айнарс Анчевскис и другие.
В актерском составе также коллеги из Литвы.
Режиссером "Обвиняемых в любви" является украинец Николай Пелихов.
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