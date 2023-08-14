Трансляция ⟩ На Сицилии началось извержение вулкана Этна; закрыт ближайший аэропорт

Полеты в аэропорт Катании Фонтанаросса и из него отменены до 13 часов (14 часов по латвийскому времени), сообщили в SAC.

Этна, который находится на острове Сицилия, является одним из самых активных вулканов в мире и часто извергается.

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