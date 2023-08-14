Пн, 14.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Трансляция ⟩ На Сицилии началось извержение вулкана Этна; закрыт ближайший аэропорт

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Извержение вулкана
Извержение вулкана Фото: Reuters

Из-за извержения вулкана Этна в Италии в понедельник, 14 августа, временно был закрыт аэропорт Катании на острове Сицилия, сообщило предприятие SAC, обслуживающее аэропорт.

Полеты в аэропорт Катании Фонтанаросса и из него отменены до 13 часов (14 часов по латвийскому времени), сообщили в SAC.

Этна, который находится на острове Сицилия, является одним из самых активных вулканов в мире и часто извергается.

Следите за прямой трансляцией с Этны:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх