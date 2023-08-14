Трансляция ⟩ На Сицилии началось извержение вулкана Этна; закрыт ближайший аэропорт

Из-за извержения вулкана Этна в Италии в понедельник, 14 августа, временно был закрыт аэропорт Катании на острове Сицилия, сообщило предприятие SAC, обслуживающее аэропорт.
Полеты в аэропорт Катании Фонтанаросса и из него отменены до 13 часов (14 часов по латвийскому времени), сообщили в SAC.
Этна, который находится на острове Сицилия, является одним из самых активных вулканов в мире и часто извергается.
Woahh #Etna is really going for it now 👀— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 13, 2023
Stunning 🤩
Livestream - https://t.co/fZtkt7IhOD pic.twitter.com/l6QAbLfAGU
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