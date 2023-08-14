Курс доллара США в России пробил отметку в 100 рублей

Курс доллара США на торгах Московской биржи впервые с 23 марта прошлого года поднялся выше 100 рублей. Утром в понедельник, 14 августа, он составил 100,16 рубля, то есть на 72,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 109,52 рубля, подорожав на 74 копейки. Позднее он преодолел планку в 110 рублей.

По мнению экспертов, курс российского рубля слабеет из-за того, что на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сократившейся экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса. "Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Недостаточный приток валюты на внутренний рынок обусловлен сократившейся экспортной выручкой. Правда, ее восстановлению может способствовать подорожавшая нефть. Однако добровольное сокращение нефтяного экспорта РФ вместе со снижением спроса на него, а также санкционные и геополитические ограничения ослабляют эффект от роста котировок нефти", - заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Помощник Путина пообещал скорее улучшение ситуации

Помощник президента РФ Максим Орешкин пообещал, что курс рубля в скором времени выправится. "Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль", - указал он.

Российский Центробанк заявил, что не видит угроз для финансовой стабильности в динамике рубля и допустил повышение базовой ставки на ближайших заседаниях.

С начала августа доллар США подорожал более чем на восемь рублей в абсолютном выражении. Только 31 июля торги закрылись на отметке 91,6 рубля. Исторический максимум доллар достиг вскоре после российского вторжения в Украину - 10 марта прошлого года. Тогда курс достиг уровня 121,5 рубля за доллар.