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Insider: Россия потеряла в Украине уже 40-й по счету "самый эффективный вертолет в мире"

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Вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" Фото: Reuters/ScanPix

Российские вооруженные силы потеряли в войне с Украиной уже сороковой боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", который прокремлевские пропагандисты называют "самым эффективным боевым вертолетом в мире", сообщает Insider.

Эта информация поступила от мониторинговой группы Oryx, которая подсчитывает потери в войне как России, так и Украины. По данным организации, сороковой по счету Ка-52 ВСУ сбили у села Работино в понедельник, 7 августа.

Всего армия РФ потеряла уже 101 боевой вертолет. По данным Oryx, 88 из них были уничтожены, 12 - повреждены и один - захвачен. В свою очередь, ВСУ указывают на уничтожение более 300 российских вертолетов.

Вертолеты "Аллигатор" значительно замедлили продвижение Украины в контрнаступлении, обстреливая украинские силы на земле.

Они оснащены 30-мм боевой пушкой, противотанковыми ракетами и современными системами наведения.

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