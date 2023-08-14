Insider: Россия потеряла в Украине уже 40-й по счету "самый эффективный вертолет в мире"

Российские вооруженные силы потеряли в войне с Украиной уже сороковой боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", который прокремлевские пропагандисты называют "самым эффективным боевым вертолетом в мире", сообщает Insider.
Эта информация поступила от мониторинговой группы Oryx, которая подсчитывает потери в войне как России, так и Украины. По данным организации, сороковой по счету Ка-52 ВСУ сбили у села Работино в понедельник, 7 августа.
Всего армия РФ потеряла уже 101 боевой вертолет. По данным Oryx, 88 из них были уничтожены, 12 - повреждены и один - захвачен. В свою очередь, ВСУ указывают на уничтожение более 300 российских вертолетов.
Вертолеты "Аллигатор" значительно замедлили продвижение Украины в контрнаступлении, обстреливая украинские силы на земле.
Они оснащены 30-мм боевой пушкой, противотанковыми ракетами и современными системами наведения.
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