Insider: Россия потеряла в Украине уже 40-й по счету "самый эффективный вертолет в мире"

Эта информация поступила от мониторинговой группы Oryx, которая подсчитывает потери в войне как России, так и Украины. По данным организации, сороковой по счету Ка-52 ВСУ сбили у села Работино в понедельник, 7 августа.

Всего армия РФ потеряла уже 101 боевой вертолет. По данным Oryx, 88 из них были уничтожены, 12 - повреждены и один - захвачен. В свою очередь, ВСУ указывают на уничтожение более 300 российских вертолетов.

Вертолеты "Аллигатор" значительно замедлили продвижение Украины в контрнаступлении, обстреливая украинские силы на земле.

Они оснащены 30-мм боевой пушкой, противотанковыми ракетами и современными системами наведения.