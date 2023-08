Фото ⟩ Завершился последний фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

Во время гала-концерта Уте Лемпер полностью завладела вниманием публики, исполнив ряд из-вестных композиций из репертуара Марлен Дитрих, одновременно рассказывая о непростом жизненном пути актрисы, а также об идеях и ценностях, за которые она выступала во времена, когда мир терзала целая череда войн, а женское слово имело куда меньший вес. В списке песен был и знаменитый антивоенный гимн Where Have All the Flowers Gone, который Дитрих исполняла перед самой разной публикой, и Уте Лемпер тоже включила в репертуар своих выступлений.