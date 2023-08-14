Фото ⟩ Завершился последний фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

В воскресенье, 13 августа, в концертном зале "Дзинтари", состоялись два концерта фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте", собравшие ценителей классической музыки и бродвейских мюзиклов. На концерте "Молодые и яркие" можно было услышать лауреатов конкурса "Таланты Инесе Галанте", в на гала-концерте фестиваля блистала немецкая дива Уте Лемпер с моноспектаклем "Встреча с Марлен".
Галерея: Завершился последний фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте"
"Фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте" семнадцать раз украшал собой летнюю культурную жизнь Юрмалы, все эти годы предлагая публике незабываемые вы-ступления артистов мирового уровня и помогая засиять новым талантами. Этим летом я снова довольна - нам удалось порадовать друзей и поклонников фестиваля блестящими концертами и мощными выступлениями. Встретимся в других проектах "Фонда Инесса Галанте", давайте сообща поддерживать молодые дарования, продолжая возделывать поле латвийской музыки, помогать развиваться сильным юным артистам", - призвала муза и патронесса Инесса Галанте.
На концерте "Молодые и яркие" в Малом зале концертного зала "Дзинтари" выступили три молодых талантливых музыканта. Саксофонистка Илва Эшенвалде на конкурсе 2022 года "Таланты Инесса Галанте" завоевала второе место в категории "Игра на духовых инструментах". Уже в самом начале своей музыкальной карьеры она добилась междуна-родного признания, заняв третье место на фестивале Concour de Saxofone Parisien в Париже.
На концерте "Молодые и яркие" Илва вместе с концертмейстером Санитой Глазен-бургой исполнила произведение "Экспромт и танец" Эжена Боцца и cонату "Пушистая птица" Такаси Ёсимацу. Скрипач Андрей Егоров неоднократно принимал участие в кон-курсе "Таланты Инесса Галанте", в 2018 году завоевал первое место в категории "Игра на струнных инструментах", и на данный момент играет в Латвийском национальном симфоническом оркестре, а также в камерном оркестре Davinspiro Camerata.
На концерте "Молодые и яркие" А. Егоров исполнил романс "n2 D мажор" Язепса Мединьша, а также рап-содию "Цыганка" Мориса Равеля. Инна Клочко - обладательница первого места на кон-курсе талантов за 2022 год, приглашенная солистка Латвийской национальной оперы и балета, кроме того, она достигла и других значительных успехов - стала лауреаткой меж-дународного конкурса вокалистов Città di Alcamo (Италия) и Второго международного кон-курса вокалистов имени Яниса Заберса. На концерте И.Клочко исполнила арию Леоноры из оперы "Сила судьбы" Джузеппе Верди, арию Чио-Чио-Сан из оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", "Песню, которой научила меня мать" Антонина Дворжака и известную неополитанскую песню Marechiare Франческо Паоло Тости.
С участием молодых талантов прошел и гала-концерт фестиваля - спектакль "Встреча с Марлен" блистательной Уте Лемпер, посвященный легендарной актрисе Марлен Дитрих. В начале концерта выступил перкуссионист Рейнис Топиньш, исполнивший на вибрафоне произведение Blues for Gilbert Марка Глентворта, а после перерыва выступила юная пианистка Мария Вирки с произведением Valse Caressante Отторино Респиги.
Во время гала-концерта Уте Лемпер полностью завладела вниманием публики, исполнив ряд из-вестных композиций из репертуара Марлен Дитрих, одновременно рассказывая о непростом жизненном пути актрисы, а также об идеях и ценностях, за которые она выступала во времена, когда мир терзала целая череда войн, а женское слово имело куда меньший вес. В списке песен был и знаменитый антивоенный гимн Where Have All the Flowers Gone, который Дитрих исполняла перед самой разной публикой, и Уте Лемпер тоже включила в репертуар своих выступлений.
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