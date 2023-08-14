Фото ⟩ Завершился последний фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

На концерте "Молодые и яркие" А. Егоров исполнил романс "n2 D мажор" Язепса Мединьша, а также рап-содию "Цыганка" Мориса Равеля. Инна Клочко - обладательница первого места на кон-курсе талантов за 2022 год, приглашенная солистка Латвийской национальной оперы и балета, кроме того, она достигла и других значительных успехов - стала лауреаткой меж-дународного конкурса вокалистов Città di Alcamo (Италия) и Второго международного кон-курса вокалистов имени Яниса Заберса. На концерте И.Клочко исполнила арию Леоноры из оперы "Сила судьбы" Джузеппе Верди, арию Чио-Чио-Сан из оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", "Песню, которой научила меня мать" Антонина Дворжака и известную неополитанскую песню Marechiare Франческо Паоло Тости.

Фото: Пресс-фото/Иева Макаре

С участием молодых талантов прошел и гала-концерт фестиваля - спектакль "Встреча с Марлен" блистательной Уте Лемпер, посвященный легендарной актрисе Марлен Дитрих. В начале концерта выступил перкуссионист Рейнис Топиньш, исполнивший на вибрафоне произведение Blues for Gilbert Марка Глентворта, а после перерыва выступила юная пианистка Мария Вирки с произведением Valse Caressante Отторино Респиги.

Во время гала-концерта Уте Лемпер полностью завладела вниманием публики, исполнив ряд из-вестных композиций из репертуара Марлен Дитрих, одновременно рассказывая о непростом жизненном пути актрисы, а также об идеях и ценностях, за которые она выступала во времена, когда мир терзала целая череда войн, а женское слово имело куда меньший вес. В списке песен был и знаменитый антивоенный гимн Where Have All the Flowers Gone, который Дитрих исполняла перед самой разной публикой, и Уте Лемпер тоже включила в репертуар своих выступлений.