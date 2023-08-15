СМИ ФРГ: "Рубль стоит теперь только один американский цент"

Эта карикатура была нарисована в мае 2022 года Фото: Deutsche Welle

"Однако Россия во многих сферах зависит от импорта", - продолжает он. Поэтому она нашла других поставщиков - например Турцию. "Россия либо напрямую покупает товары у этих новых партнеров, либо находит варианты доставки западных санкционных товаров обходными путями. Это не делает санкции безрезультатными, ведь такой импорт стоит дороже. Теперь к этому еще и прибавился слабый рубль. В результате в России растет инфляция", - поясняет Business Insider Deutschland.

Для борьбы с инфляцией Центральный банк РФ в июле "неожиданно сильно", как отмечает издание, поднял ключевую ставку - с 7,5% до 8,5% годовых. "Обычно более высокий процент поддерживает курс валюты, поскольку повышает ее привлекательность для вкладчиков. Но это повышение выдохлось, не повлияв пока зримо на курс рубля", - отмечается в статье.

В заключение Business Insider Deutschland приходит к выводу, что России пока хватает накопленных в ходе подготовки ко вторжению в Украину в феврале 2022 года валютных запасов для закупки товаров за рубежом и для поддержания рубля, однако "пространство для маневра сужается": "Слабый рубль делает для Путина его войну все более дорогостоящей".

Падение экспортных доходов и рост военных расходов