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"Латвия появилась 100 лет назад". У жителей Зилупе - теплые чувства к советскому памятнику

rus.tvnet.lv
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Советский памятник в Зилупе
Советский памятник в Зилупе Фото: Ekrānuzņēmums no video/Bez Tabu

В находящемся недалеко от границы с Россией латгальском городе Зилупе до сих пор стоит памятник, прославляющий оккупационный режим, сообщает передача Bez Tabu.

Огромный монумент, выкрашенный в ярко-красный цвет, стоит в самом центре Зилупе. На его большой пластине на латышском и русском языках указано, что памятник посвящен "героям-партизанам, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины в Великую отечественную войну 1941-1945 г.".

Памятник очень ухожен, украшен цветочным венком и посаженными цветочками.

Латвия от множества памятников освободилась до 15 ноября прошлого года, как установлено законом. Однако этот монумент хранит факт, что это официально место захоронения - там похоронены десять красноармейцев. Закон не предусматривает полного или частичного демонтажа памятников оккупационного режима в местах захоронений.

У местных жителей к этому памятнику очень теплые чувства.

"Я не понимаю по-латышски. Латвия появилась сто лет назад. Она так же и исчезнет. Не будет Латвии, ее нет, - заявил передаче на русском языке местный житель. - Нужен [памятник] потому, что мои прадеды воевали в эту войну".

Передача отмечает, что в Латвии по-прежнему есть более 300 монументов оккупационного режима - мест захоронения.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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