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На Тейке подростки украли дорожные столбики; один увезли на трамвае

rus.tvnet.lv
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Столбики
Столбики Фото: скриншот видео

Вечером в воскресенье, 13 августа, в Риге, на Тейке, двое подростков стащили оранжевые дорожные столбики и "развлекались" с ними, стуча по фасадом ближайших домов, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Скорее всего, компания ждала общественный транспорт, так как как только остановился трамвай 1-го маршрута, друзья сели в него, прихватив один столбик с собой.

"Я думаю, что у них в голове каша. Не знают, чем заняться", - рассказывает местная жительница.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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