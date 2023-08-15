На Тейке подростки украли дорожные столбики; один увезли на трамвае

Скорее всего, компания ждала общественный транспорт, так как как только остановился трамвай 1-го маршрута, друзья сели в него, прихватив один столбик с собой.

"Я думаю, что у них в голове каша. Не знают, чем заняться", - рассказывает местная жительница.

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