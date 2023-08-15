Миллионер Круминьш: Я так и не смог прожить всю жизнь с одной женщиной

"Секрет долгих и счастливых отношений в хозяйственности женщины", - уверен миллионер.

"Длительные отношения - это 100% женская заслуга. Латвийские женщины, прожившие в браке с одним и тем же мужчиной много лет, отличаются бережливостью. Они кормят, одевают, стирают и гладят мужскую одежду. Хотя, я так с одной женщиной прожить не смог", - не скрывает Круминьш.

"Моя жена, например, не ела мясо. Только фрукты и овощи. Когда попросил сварить мне бульон, она пошла на рынок и купила курицу со всеми перьями и такую сварила, без соли и перца. Женщине нужно думать о своем мужчине. Иначе что такое любовь? Это привычка, перерастающая в потребность. Женщина заботится о своем мужчине, потому что он нуждается в ней. Без такой женщины мужчина уже не может жить. Даже если появляется новая, через какое-то время ты возвращаешься к прежней, встаешь на колени и просишь прощения, потому что просто не можешь без нее жить", - говорит Юлий.

"Я был молодым парнем и влюбился в русскую девушку Наташу. Я сказал маме: "Ой, я так влюбился!". Мама ответила: "Сынок, любовь - это как автобус, лучше подожди следующего". Она сразу поняла, что у нас ничего не получится. У пожилых людей есть глаза на это, поэтому нужно прислушиваться к тому, что они говорят. Я, смеясь, говорил, что многое определяется тем, когда открываются глаза. Теленок рождается с открытыми глазами, котенок - через пять дней, а щенок - через десять. У многих мужчин глаза открываются только после свадьбы", - говорит Юлий.

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