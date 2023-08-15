Пиленс: Мы готовы сотрудничать с любым кандидатом, которого назовет президент

В то же время он отметил, что любая отставка - это также новые возможности.

Пиленс подчеркнул, что Кариньш долгое время был главой правительства, и за это время отставание Латвии от других стран увеличилось. В то же время он не стал винить в этом Кариньша, так как считает, что тот сделал все, что мог, учитывая его "структуру личности".

Отвечая на вопрос о том, кому следует доверить формирование нового правительства, Пиленс сказал, что не следует вмешиваться в сферу ответственности президента.

"Мы готовы сотрудничать с любым кандидатом, которого назовет президент", - сказал Пиленс, отметив, что необходимо правительство, которое "выведет Латвию из отсталости".

Как сообщалось, Кариньш в четверг вручит президенту Эдгару Ринкевичу прошение об отставке, а затем президент начнет политические консультации со всеми представленными в Сейме партиями.