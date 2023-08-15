Липину интересно ⟩ Как Кариньш от самого стабильного премьера дошел до демиссии

Какой из двух вариантов более вероятен? Или все-таки "Объединенный список" договаривается с Союзом зеленых и крестьян, Нацобъединение наступает на горло своим принципам? Это и есть главная интрига ближайших недель.

Судьба Кариньша

Куда же теперь пойдет бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш? Сам он на пресс-конференции сказал, что его задача - во всем поддерживать нового кандидата в премьеры от "Нового Единства". Но что это будет означать на практике?

Вполне возможно, что Кариньш направится туда, куда уже не впервой переезжать латвийским политикам после кризиса в карьере - в Брюссель, на должность депутата Европарламента. Так уже среди прочих поступали и Валдис Домбровскис (кстати, тоже от "Нового Единства"), и Нил Ушаков, и Татьяна Жданок.

Выборы в Европарламент пройдут через год, как раз есть время немного отдохнуть, а у избирателей будет возможность позабыть неразбериху последних дней премьерства Кариньша.

С другой стороны, можно остаться и в новом правительстве. В какой-нибудь сфере, где все достаточно стабильно и пост министра уже долгие годы занимало "Новое Единство". Ну, скажем, Министерство иностранных дел. Ринкевич ушел в президентство, почему бы Кариньшу не занять его пост?

А там через год решить, оставаться тут дальше или все же попробовать себя в Европе. Думаю, в таком ключе сейчас размышляет и сам Кариньш.

Судьба "Нового Единства"