Липину интересно ⟩ Как Кариньш от самого стабильного премьера дошел до демиссии

Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в Латвии, я отвечу: формируют правительство. Кришьянис Кариньш решил начать рабочую неделю бодро - объявил о том, что в четверг подает заявление президенту и уходит в отставку. Как до этого дошло и что ждет правительство Латвии в ближайшем будущем? Разбираемся вместе.
Казалось бы, еще совсем недавно, 14 декабря 2022 года, первое правительство Кариньша сложило свои полномочия, установив рекорд Латвии - 1078 дней беспрерывной работы, несмотря на все внутренние и внешние кризисы. А второе правительство Кариньша не продержалось и года.
Так как же это произошло? Собственно, первые проблемы начались еще при создании коалиции 14-го Сейма.
Страсти по коалиции
Нет, правда, нынешнее правительство уже создавалось с огромным трудом. Выборы в 14-й Сейм состоялись 1 октября, а три партии - "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список" - приступили к работе во втором правительстве Кришьяниса Кариньша только 14 декабря.
Нет, первое правительство Кариньша создавалось еще дольше. Но там и партий было больше - пять вместо трех, и с кандидатурой премьера определились нескоро. А тут Кариньш вроде тот же, две партии остаются те же, а договоренности нет и нет.
И уже на первых порах можно было заметить сложности в работе этих трех политических сил. Самым ярким камнем преткновения было, пожалуй, желание "Нового Единства" включить в коалицию "Прогрессивных", против чего усиленно выступало Нацобъединение.
Но вот правительство сформировано, казалось бы, работай с пользой для общества. Однако и здесь вскрылись внутренние несогласия трех политических сил. Закон о партнерских отношениях, ратификация Стамбульской конвенции и прочие социальные вопросы явно показывали, что единства в коалиции нет.
Иногда это даже проникало в голосование в Сейме, где, например, за принятие того же Закона о партнерских отношениях "Новое Единство" гордо голосовало вместе с "Прогрессивными", а "Объединенный список" и Нацобъединение принимали голоса оппозиционных "Стабильности!", "Латвии на первом месте" и Союза зеленых и крестьян.
И своего максимума внутренние конфликты коалиции достигли во время выборов президента Латвии.
Так что там с выборами президента?
Итак, напомню диспозицию. Еще в начале 2023 года, когда о выборах в президенты только начинали задумываться, у тогда еще действующего президента Латвии Эгила Левитса стали потихоньку спрашивать, планирует ли он баллотироваться на второй срок.
И Левитс намекал, что в целом не против, но не хочет вступать в заранее проигранное сражение. Что в переводе с языка намеков означало: "если вся коалиция меня поддержит, то я согласен, а иначе не хочу".
Нацобъединение, очевидно, поддерживало кандидатуру Левитса и прямо или косвенно говорило об этом до самого дня выборов.
"Новое Единство" на тот момент, судя по всему, тоже особо против Левитса не выступало. Дуэт Кариньш - Левитс чувствовал себя весьма комфортно на внутренней арене.
Беда пришла от "Объединенного списка". 11 апреля 2023 года Улдис Пиленс, основатель "Объединенного списка", объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента страны. Любопытная деталь - премьер Кариньш об этом узнал из СМИ, а не от партнеров по коалиции.
Что было дальше, вы, скорее всего, в общих чертах знаете. Левитс официально объявил о том, что в президентских выборах участвовать не будет, и призвал Пиленса тоже отказаться "ради единения коалиции". Пиленс в ответ сказал, что причин снимать свою кандидатуру не видит.
И в итоге на самих выборах три коалиционные партии действовали принципиально по-разному.
Нацобъединение показательно даже не брало бланки для голосования (та же "Стабильности!" бланки брала, но голосовала против всех), то ли показывая свою принципиальную поддержку Левитсу, то ли рассчитывая, что не будет выбран никто из кандидатов.
"Объединенный список" до конца голосовал за своего кандидата Пиленса, но ни с кем из оппозиционных партий не договаривался - не зря же "Латвия на первом месте" и "Стабильности!" обвиняли их в пассивности.
А вот "Новое Единство" либо договорилось, либо их кандидат - Эдгар Ринкевич - был более популярен у оппозиционных сил. Ведь именно благодаря голосам "Прогрессивных" и Союза зеленых и крестьян бывший министр иностранных дел стал новым президентом.
И хоть Кариньш и называл подобные разговоры спекуляциями, сразу поползли слухи - грядут изменения в коалиции.
Что было дальше?
В первую же неделю "спекуляции" превратились в заголовки в стиле "Кариньш не знает, произойдут ли изменения в коалиции".
В целом переговоры велись, скорее, о расширении коалиции, а не о ее полной замене. Но Нацобъединение и "Объединенный список" уперлись и сказали - нет. Никакого расширения, мы и втроем управимся.
И вот в августе вдруг плотину прорвало. Ни с того ни с сего 9 августа Кариньш предложил ротацию трех министерств между партиями. Причем одним из этих минестерств стало Министерство окружающей среды и регионального развития. И это через полтора дня после страшнейшей бури, которая по регионам и ударила сильнее всего.
Потом в тот же день Кариньш заявил - если вдруг коалиция распадется, он вызывается добровольцем, чтобы сформировать новое правительство. Уверен, такие заявления только усилили уверенность Нацобъединения и "Объединенного списка" в завтрашнем дне.
И в итоге 11 августа премьер уже громко сообщил, что будет собирать новую коалицию. Переговоры пройдут как с Союзом зеленых и крестьян, так и с "Прогрессивными". Нацобъединение и "Объединенный список" тоже были приглашены, но они отказались.
А уже 14 августа грянул гром. Кариньш заявил, что уходит с поста премьер-министра, потому что правительство должно быть более динамичным. При этом он успел упрекнуть в недостаточной динамичности и своих партнеров по коалиции - Нацобъединение и "Объединенный список".
Прогнозы
Признаюсь честно, прогнозировать что-то в этой ситуации сложно. Очень многое зависит от того, кто именно станет новым кандидатом в премьеры от "Нового Единства". Рядом с Кариньшем на пресс-конференции стояли министр финансов Арвил Ашераденс и министр благосостояния Эвика Силиня - кто-то из них?
А ведь еще премьера должен назначить президент Эдгар Ринкевич. И он, несмотря на бывшую партийную принадлежность, вполне может решить, что "Новое Единство" уже не может возглавлять правительство.
Так что тут слишком много неизвестных, чтобы выдавать хоть сколько-то достоверные прогнозы. Но о трех вещах все-таки хочется поговорить.
Новая коалиция?
Главный вопрос - изменится ли правительственная коалиция полностью? В целом, как и раньше, у нас есть две возможные тройки: старый вариант - "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список" и новый вариант - "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные".
Промежуточные варианты, на мой взгляд, маловероятны. Нацобъединение уж слишком открыто вступает в конфронтацию с "Прогрессивными", а "Объединенный список" и Союз зеленых и крестьян все никак не сойдутся в вопросе об Айваре Лембергсе. По этим же причинам невозможна коалиция без "Нового Единства".
Собственно, смена премьер-министра может означать одну из двух вещей. Либо остается старая коалиция, но из-за своих заявлений Кариньш больше не подходит в качестве главы правительства. Либо приходит новая коалиция и премьер меняется для полного переосмысления.
Какой из двух вариантов более вероятен? Или все-таки "Объединенный список" договаривается с Союзом зеленых и крестьян, Нацобъединение наступает на горло своим принципам? Это и есть главная интрига ближайших недель.
Судьба Кариньша
Куда же теперь пойдет бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш? Сам он на пресс-конференции сказал, что его задача - во всем поддерживать нового кандидата в премьеры от "Нового Единства". Но что это будет означать на практике?
Вполне возможно, что Кариньш направится туда, куда уже не впервой переезжать латвийским политикам после кризиса в карьере - в Брюссель, на должность депутата Европарламента. Так уже среди прочих поступали и Валдис Домбровскис (кстати, тоже от "Нового Единства"), и Нил Ушаков, и Татьяна Жданок.
Выборы в Европарламент пройдут через год, как раз есть время немного отдохнуть, а у избирателей будет возможность позабыть неразбериху последних дней премьерства Кариньша.
С другой стороны, можно остаться и в новом правительстве. В какой-нибудь сфере, где все достаточно стабильно и пост министра уже долгие годы занимало "Новое Единство". Ну, скажем, Министерство иностранных дел. Ринкевич ушел в президентство, почему бы Кариньшу не занять его пост?
А там через год решить, оставаться тут дальше или все же попробовать себя в Европе. Думаю, в таком ключе сейчас размышляет и сам Кариньш.
Судьба "Нового Единства"
А вот это недавно наметившийся тренд, но поговорить о нем хочется. Складывается ощущение, что в "Новом Единстве" зреет какое-то внутреннее недовольство.
Лучше всего это заметно, если сравнивать деятельность партии в Рижской думе и в правительстве.
В Рижской думе Вилнис Кирсис ("Новое Единство") ссорится с "Прогрессивными", зато еще крепче начинает дружить с Нацобъединением и партией "Код для Риги" (бывшие "Консервативные").
В правительстве Кришьянис Кариньш ссорится с Нацобъединением и "Объединенным списком" и все активнее пытается втащить в коалицию "Прогрессинвых".
Я понимаю, что "Новое Единство" - центристы. Но не до такой же степени. Все-таки должны быть какие-то общепартийные ценности.
Не поймите меня неправильно, я не заявляю, что "Новое Единство" в ближайшие месяцы распадется от внутренних разногласий. Но два крыла, условно - прогрессивное и консервативное, начинают вырисовываться. И это очень интересно.
***
Так и заканчивается эра премьерства Кариньша. Скажем прямо, она была поуспешнее многих других. Особенно учитывая выпавшие на это время вызовы: пандемия и война в Украине как минимум.
Но падение после рекордной стабильности до отставки по собственному желанию, конечно, впечатляет. Ну не умеют политики Латвии жить спокойно - постоянно что-то происходит, какие-то изменения, прения, переговоры, подковерные игры и прочее.
Начинает складываться впечатление, что и первое правительство Кариньша просуществовало так долго исключительно благодаря той самой пандемии - просто не до политики было, надо было делом заниматься.
А в более-менее спокойных условиях (вернее, проблем хватает, но они привычные: экономика, образование, здравоохранение) правительство не пережило первый же заметный кризис в отношениях. Споры, склоки, сор из избы - и премьер уходит в отставку.
Причем в нынешних обстоятельствах это явно не уйти, хлопнув дверью, а, скорее, скрипнуть несмазанными петлями.
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