Журнал: В узком кругу прошло прощание с супругой Раймонда Паулса

4 августа ушла из жизни супруга Маэстро Раймонда Паулса Лана. Как сообщает журнал Privātā Dzīve, в прошлый вторник в кругу лишь самых близких прошло прощание с ней.
Как пишет журнал Privātā Dzīve, поминальное мероприятие перед кремацией состоялось в полдень 8 августа, и в нем участвовали всего пять человек - сам Раймонд Паулс, дочь Анете с мужем и внучки Анна-Мария и Моника.
Более широкую церемонию прощания проведут позже, когда урна с прахом будет предана земле.
Вероятно, Лана будет похоронена на кладбище Лачупес в Пардаугаве, где покоятся родители композитора.
Как сообщалось, 4 августа стало известно, что скончалась супруга Раймонда Паулса Лана.
В тот же вечер в пятницу, 4 августа, в концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт Маэстро Раймонда Паулса и камерного оркестра Sinfonietta Rīga под названием Dziesmas bez vārdiem ("Песни без слов").
Маэстро и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы.
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