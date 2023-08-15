Этой осенью в Риге выступит стендап-комик из Беларуси Слава Комиссаренко

Уже этой осенью, 16 октября, стендап-комик Слава Комиссаренко выступит на сцене Atta Centre c новой программой.
"Вы будете смеяться, улыбаться, радоваться и видеть в шутках себя, ведь юмор Комиссаренко в большей степени показывает жизненные моменты, с которыми сталкивается каждый из нас", - пишут организаторы мероприятия.
Юмористический арсенал комика неисчерпаемый, а его наблюдательность делает простые рассуждения о повседневных событиях по-настоящему смешными.
Видео на YouTube набирают миллионы просмотров, а непринужденная манера выступлений способна очаровать и рассмешить даже самого угрюмого зрителя.
Сегодня Слава дает сольные концерты по всему миру и является одним из самых популярных русскоязычных стендаперов.
Приходите на настоящий праздник жизни и не забывайте улыбаться!
Билеты можно приобрести на этом сайте.
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