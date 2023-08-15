Российский ЦБ резко повысил ключевую ставку после обвала рубля

На самом деле последствия достаточно радикального повышения ставки будут ясны через какое-то время. В теории это работает так: повышение ставки приводит к росту ставок по кредитам, это ограничивает предложение денег в экономике, условия на рынке становятся жестче и рубль укрепляется.

Однако причины слабости рубля не только в слишком низких ставках по кредитам, но и в бюджетных расходах. С начала года власти тратят очень много на все, что связано с войной, а эти деньги расходятся по экономике в целом, обеспечивая экономический рост, но при этом разгоняя цены и делая рубль более слабым. Повышение ключевой ставки эту проблему не решит, хотя в последние месяцы Минфин явно ограничил расходы.

Не решит повышение ставки ЦБ и другую проблему: из-за слабого экспорта в экономику приходит слишком мало валюты, а растущий импорт требует все больше денег. Это фундаментальная причина слабости рубля.

ЦБ также не способен решить и проблему бюджетного правила — пока регулятор лишь заморозил покупки в его рамках, но это временное решение проблемы. Минфин разработал обновленное бюджетное правило таким образом, что, по сути, при слабом рубле нефтегазовые доходы в рублях оказываются высокими и это приводит к необходимости покупать валюту в резервы — а это ослабляет рубль.