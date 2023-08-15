Российский ЦБ резко повысил ключевую ставку после обвала рубля

Банк России на внеочередном заседании увеличил ключевую ставку с 8,5% сразу до 12%. Экстренные меры потребовались из-за продолжающегося падения курса рубля, который в понедельник опускался ниже "психологической отметки" 100 за доллар.
О проведении внеочередного заседания ЦБ объявил накануне во второй половине дня, после того как рубль пробил сначала отметку в 100 за доллар, а потом и 101. Евро поднимался выше 111 рублей. Это минимумы для российской валюты с 23 марта 2022 года.
Сразу после анонса внеочередного заседания совета директоров Банка России рубль начал резко расти и к закрытию сессии на Московской бирже курс доллара составил 97,15 рубля, что оказалось даже ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Утром во вторник в первую минуту валютных торгов доллар обрушился более чем на 5 рублей, но уже в 07:01 курс восстановился до уровня, близкого к закрытию понедельника, обратил внимание РБК.
До понедельника падение рубля, продолжающееся все лето (Би-би-си не раз писала о нем) на фоне усиления действия экономических санкций и затягивающейся войны в Украине, не вызвало заметного беспокойства российского ЦБ. И даже накануне утром регулятор заявлял: "На сегодня угрозы финансовой стабильности нет".
На предыдущем заседании 21 июля Банк России все же повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых. До этого ставка оставалась без движения с 19 сентября на уровне 7,5%. К этому показателю она спускалась в течении полугода с рекордных 20%, до которых была увеличена в конце февраля после начала войны — также на внеочередном заседании ЦБ.
В итоге в ситуацию вмешался Кремль, и в понедельник помощник президента России Максим Орешкин в колонке, опубликованной ТАСС, сообщил, что власти все же заинтересованы в крепком рубле.
"Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика, — пожурил он ЦБ. — Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль".
После этой критики ЦБ решил провести заседание по ставке досрочно — по плану оно ожидалось через месяц, 15 сентября.
Самим анонсом заседания регулятор дал сигнал участникам рынка, которые начали делать ставки на ослабление рубля и добавлять спрос на валюту, что это стратегия принесет убытки, считает старший экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин (цитата по "Ведомостям").
Редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина о том, какие проблемы решает и какие не сможет решить повышение ключевой ставки
Повышение ключевой ставки до 12% - это достаточно большой рост. Экономисты писали, что даже при меньшем повышении рубль будет укрепляться.
И пока это действительно происходит. В первые минуты торгов после повышения ставки курс доллара просел ниже 96 рублей, а курс евро стал ниже 105 рублей.
Правда, затем по доллару случился отскок: сейчас доллар торгуется на уровне 98 рублей, а евро — 107 рублей, хотя все утро обе валюты падали.
Но это лишь первоначальная реакция рынков: во многом она зависит от ожиданий и действий тех, кто хочет на этих ожиданиях заработать.
На самом деле последствия достаточно радикального повышения ставки будут ясны через какое-то время. В теории это работает так: повышение ставки приводит к росту ставок по кредитам, это ограничивает предложение денег в экономике, условия на рынке становятся жестче и рубль укрепляется.
Однако причины слабости рубля не только в слишком низких ставках по кредитам, но и в бюджетных расходах. С начала года власти тратят очень много на все, что связано с войной, а эти деньги расходятся по экономике в целом, обеспечивая экономический рост, но при этом разгоняя цены и делая рубль более слабым. Повышение ключевой ставки эту проблему не решит, хотя в последние месяцы Минфин явно ограничил расходы.
Не решит повышение ставки ЦБ и другую проблему: из-за слабого экспорта в экономику приходит слишком мало валюты, а растущий импорт требует все больше денег. Это фундаментальная причина слабости рубля.
ЦБ также не способен решить и проблему бюджетного правила — пока регулятор лишь заморозил покупки в его рамках, но это временное решение проблемы. Минфин разработал обновленное бюджетное правило таким образом, что, по сути, при слабом рубле нефтегазовые доходы в рублях оказываются высокими и это приводит к необходимости покупать валюту в резервы — а это ослабляет рубль.
Сам ЦБ в своем пресс-релизе о повышении ставки пишет, что в России ускоряется инфляции — на 7 августа она выросла до 4,4% в годовом выражении. И это не только из-за слабого рубля, но и из-за "увеличения внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска".
Иначе говоря, высокая инфляция, да и ослабления рубля стали следствием перегрева экономики, о котором уже несколько месяцев предупреждал Центральный банк. И регулятору одному с этой проблемой не справиться, какое бы давление на него ни оказывали правительство и какие бы колонки ни писал помощник президента.
Дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением
Рубль падал летом в условиях ограниченного предложения валюты из-за роста импорта и снижения экспортных доходов, дополнительное негативное влияние оказывали данные о дефиците бюджета, а также комментарии ЦБ об отсутствии рисков для финансовой стабильности, констатировали эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Бюджет России в первом полугодии, по оценке Минфина, испытывал дефицит почти в 2,5 трлн рублей — против профицита 2,8 трлн за аналогичный период первого года войны. Нефтегазовые доходы в первом полугодии снизились на 47%, а расходы выросли на 17,5%. При этом девальвация рубля позволяла Минфину сократить дефицит госбюджета, что в текущих условиях выглядит важной задачей, отмечал старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.
Эксперты объясняют обвал рубля дисбалансом между спросом на иностранную валюту и ее предложением. "Недостаточный приток валюты на внутренний рынок обусловлен сократившейся экспортной выручкой, — говорил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. — В то же время импорт остается на относительно высоких уровнях, наблюдавшихся до весны 2022 года" (цитата по "Интерфаксу").
О том, что спрос на импортные товары растет, заявлял накануне и ЦБ, связывая это в том числе с высокими темпами кредитования. Ставки кредитов же напрямую связаны с ключевой ставкой, которую сейчас повысил Банк России. В текущей ситуации нужно охлаждать спрос на импорт, оказывая давление на кредитование, говорил накануне Коныгин.