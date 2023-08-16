Фото ⟩ Будни Галкиных: веселье на пляже, гастроли в Резекне и Лиза 7 лет спустя

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ним с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал вести Instagram, эти преследования прекратились".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в настоящий момент проживают в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе.

В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступил против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ Алла Пугачева попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.