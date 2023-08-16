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Фото ⟩ Будни Галкиных: веселье на пляже, гастроли в Резекне и Лиза 7 лет спустя

rus.tvnet.lv
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Российский юморист и шоумен Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева с детьми сейчас находятся в Юрмале. Артист в своих соцсетях охотно делится фрагментами времяпрепровождения с семьей. 

Максим разместил в соцсетях кадры из Юрмалы. На видео в Instagram Гарри запускает воздушного змея, а Лиза все это снимает на телефон. Время от времени сын обращается к маме, с восторгом показывая, как он умеет. Лиза же наслаждается летом, танцует, а после пишет на песке: "Галкины". 

На фоне звучит песня "Бумажный змей" в исполнении Аллы Пугачевой. 

Кроме этого видео, Максим Галкин разместил в соцсетях фрагмент с концерта в Резекне. 

"Спасибо, мои дорогие зрители в Резекне! Наши встречи стали доброй традицией! Обожаю зал GORS и всех вас!" - написал он под видео. 

15 августа Максим поделился снимком подросшей дочери Лизы: "Семь лет спустя". 

Напомним, детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - 9 лет.

В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ним с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал вести Instagram, эти преследования прекратились".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в настоящий момент проживают в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе.

В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступил против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ Алла Пугачева попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.

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