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Фото ⟩ Как Седокова веселится в США, пока Тимма играет за сборную Латвии

rus.tvnet.lv
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Янис Тимма сейчас находится в Латвии. Спортсмен готовится к чемпионату мира по баскетболу, который начнется 25 августа, ведь он входит в команду латвийской национальной сборной.

Популярная певица Анна Седокова состоит в браке с Тиммой с 2020 года. Артистка не раз говорила, какие у них прекрасные отношения. Однако в последнее время вновь стали появляться слухи о разладе в семье - у пары давно нет совместных фото. 

Анна недавно вернулась из поездки в Россию. Звезда регулярно делится в соцсетях кадрами своего пребывания в Майами, где она проживает с Янисом и сыном Гектором. Сейчас артистка занимается восстановлением своего здоровья. Она сообщила подписчикам, что перестала употреблять алкоголь. Однако этот факт не мешает ей посещать вечеринки и веселиться с подругами. 

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