Профсоюз медиков начинает готовиться к забастовке

Трехстороннее соглашение было достигнуто на заседании подсовета по здравоохранению Национального трехстороннего совета по сотрудничеству 7 марта. В соглашении сказано, что если в течение этого года Министерству здравоохранения будут выделены дополнительные средства за счет перераспределения бюджета, то в число приоритетных направлений расходов войдет увеличение заработной платы врачей и работников медицинских учреждений, не являющихся медицинским персоналом.

Повышение средней заработной платы врачей и функциональных специалистов еще на 4,5% обеспечит, чтобы за двухлетний период (2022-2023 годы) их средняя зарплата выросла на 16%, как и у других медицинских работников. По прогнозам Минфина, среднемесячная заработная плата в стране за тот же период вырастет на 18%, сообщает профсоюз. С другой стороны, необходимо значительное увеличение средней заработной платы работников, не являющихся медицинским персоналом, поскольку по состоянию на 1 апреля этого года их средняя зарплата была увеличена лишь менее чем на 23 евро (брутто).