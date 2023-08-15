Профсоюз медиков начинает готовиться к забастовке

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) предъявил Министерству здравоохранения требования коллективного конфликта интересов, тем самым фактически начав предзабастовочную процедуру, сообщила агентству LETA представитель LVSADA Инга Рудзите.
Требования предусматривают выполнение трехстороннего соглашения о повышении заработной платы в отрасли.
Трехстороннее соглашение было достигнуто на заседании подсовета по здравоохранению Национального трехстороннего совета по сотрудничеству 7 марта. В соглашении сказано, что если в течение этого года Министерству здравоохранения будут выделены дополнительные средства за счет перераспределения бюджета, то в число приоритетных направлений расходов войдет увеличение заработной платы врачей и работников медицинских учреждений, не являющихся медицинским персоналом.
Повышение средней заработной платы врачей и функциональных специалистов еще на 4,5% обеспечит, чтобы за двухлетний период (2022-2023 годы) их средняя зарплата выросла на 16%, как и у других медицинских работников. По прогнозам Минфина, среднемесячная заработная плата в стране за тот же период вырастет на 18%, сообщает профсоюз. С другой стороны, необходимо значительное увеличение средней заработной платы работников, не являющихся медицинским персоналом, поскольку по состоянию на 1 апреля этого года их средняя зарплата была увеличена лишь менее чем на 23 евро (брутто).
Как утверждают в профсоюзе, в июле было получено письмо от Минздрава, из которого можно сделать вывод, что министерство не намерено выполнять соглашение, поскольку "главным критерием выделения дополнительного финансирования является наличие дополнительных услуг для людей".
Следует также учитывать ограниченные финансовые возможности государственного бюджета, актуальность других неотложных мер в отрасли и финансовые последствия этих мер на ближайшие годы, говорится в письме.
Председатель профсоюза Валдис Керис отвергает такой аргумент Минздрава, подчеркивая, что без достаточного количества квалифицированных сотрудников пациенты не смогут своевременно получать необходимые им услуги, если только Минздрав не планирует ввести самостоятельное обслуживание в медицинских учреждениях. По его оценке, некорректно противопоставлять доступность услуг адекватной заработной плате в отрасли.
Требования LVSADA предусматривают, что с 1 сентября 2023 года размер гарантированной государством среднемесячной заработной платы врачей и специалистов функционального профиля должен быть повышен на 4,5%, а гарантированная государством среднемесячная заработная плата работников медицинских учреждений, не являющихся медицинским персоналом - на 70 евро.
В дополнение к упомянутым требованиям LVSADA ожидает от Министерства здравоохранения конструктивных переговоров о дополнительном финансировании сектора здравоохранения в 2023 и 2024 годах.
Как сообщалось, 13 июля правительство приняло решение о перераспределении 57 млн евро на здравоохранение.
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